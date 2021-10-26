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В Смольном опровергли новость сатирического издания «Панорама» о повышении стоимости проезда в Петербурге

Комитет по транспорту Петербурга, а также курирующий данное направление вице-губернатор Максим Соколов опровергли информацию о подорожании проезда в метро и наземном транспорте во время нерабочих дней.

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«Вчера вечером в СМИ и социальных сетях начал распространяться слух: в выходные дни проезд в метрополитене подорожает в 10 раз, в наземном транспорте — в 5 раз. Такая «новость» вызвала справедливое негодование у петербуржцев. Это фейк!» — сообщил Соколов на своей странице «ВКонтакте» 26 октября.

«Комитет по транспорту информирует: в нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте не изменится. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме по графику выходного дня», — говорится в официальном телеграм-канале «Начальник транспортного цеха». Сообщение в личном телеграм-канале также опубликовал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Новость, которую комментировали чиновники Смольного, впервые вышла 24 октября на сайте сатирического издания «Панорама». Там сообщалось, что губернатор города Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в нерабочие дни стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга поднимется в несколько раз.

«К сожалению, темпы вакцинации у нас крайне низкие, из-за этого мы видим кратный рост заболеваемости. Поэтому я принял решение ввести максимально жесткие ограничения в Петербурге на первую неделю ноября. Мы закрываем кафе, фитнес-клубы и временно повышаем цены на общественный транспорт. С 30 октября по 7 ноября стоимость одной поездки на трамвае, троллейбусе и автобусе составит 250 рублей, а на метро — 550 рублей», — говорилось в сатирической заметке.

23 октября власти Петербурга опубликовали постановление о жестких ограничениях, которые вводятся на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Новость «Панорамы» разошлась по телеграм-каналам и пабликам в социальных сетях.

ИА «Панорама» — сатирическое издание, появившееся в 2017 году. Его выдуманные новости неоднократно принимали всерьез и цитировали крупные СМИ, лидеры мнений и обычные блогеры, а также органы власти. Создатели проекта, которые скрываются под псевдонимами, видят свою миссию в том числе в том, чтобы научить СМИ и читателей быть внимательнее и проверять информацию.

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Комментарии (4)

AndrewBarsik
Самая смешная новость в Панораме о том, что в Санкт-Петербурге будут допускать к вакцинации только обладателей QR-кода
Brevnault
Опровергли. Но задумались...
lenaF
До чего дошел интеллектуальный уровень популяции: чиновники уже вынуждены опровергать Панораму. Следующим шагом, видимо, станут правительственные комментарии анекдотов.
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