В Смольном опровергли новость сатирического издания «Панорама» о повышении стоимости проезда в Петербурге

«Вчера вечером в СМИ и социальных сетях начал распространяться слух: в выходные дни проезд в метрополитене подорожает в 10 раз, в наземном транспорте — в 5 раз. Такая «новость» вызвала справедливое негодование у петербуржцев. Это фейк!» — сообщил Соколов на своей странице «ВКонтакте» 26 октября.



«Комитет по транспорту информирует: в нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте не изменится. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме по графику выходного дня», — говорится в официальном телеграм-канале «Начальник транспортного цеха». Сообщение в личном телеграм-канале также опубликовал вице-губернатор Борис Пиотровский.

