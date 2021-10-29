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Смольный уточнил, кому можно работать в нерабочие дни. «Индульгенцию» получили киоски, цветочные магазины и канцтовары

Власти Петербурга определили, кому можно работать в нерабочие дни

Правительство Петербурга выпустило разъяснения относительно правил работы бизнеса в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Документ, который трактует 121-е коронавирусное постановление, опубликовал вице-губернатор Борис Пиотровский.

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В частности, отмечается, что разрешена работа:

  • станций технического обслуживания автомобилей, в том числе осуществляющих шиномонтаж;
  • предприятий, оказывающих финансовые услуги (банки, ломбарды, микрофинансовые организации);
  • торговых автоматов, в том числе линзоматов;
  • табачных магазинов;
  • торговых объектов, не имеющих торгового зала, не оказывающих контактные услуги;
  • организаций, предоставляющих услуги почтовой связи (Почта России).

Можно работать любым торговым объектам вне торговых центров, у которых нет торгового зала, в том числе газетным киоскам. Тем, у кого зал есть, можно работать с условием прекращения доступа в него посетителей.

Также магазинам, не попавшим в списки исключений, разрешено торговать дистанционным способом. Под этим понимается выдача товара на объекте, оплаченного заранее дистанционным способом, без посещения зала обслуживания.

Рестораны на фуд-кортах могут работать на доставку и навынос, без возможности размещения посетителей в общем зале обслуживания.

Также в качестве непродовольственных товаров первой необходимости власти города будут учитывать: цветы; автомобильные запасные части; очки и контактные линзы; непериодические печатные издания; канцелярские принадлежности. Поскольку во время локдауна разрешена работа точек, где доля таких товаров составляет 30%, право на торговлю сохраняется у цветочных магазинов, канцтоваров, магазинов автозапчастей оптик и газетных павильонов.

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Комментарии (17)

261844081
Слишком явные 90-е. У кого-то крыша во власти, у кого-то в форме.
***_555
Цветочники занесли?
Cashmare
то есть можно будет купить две гвоздички и положить их на ступени смольного
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