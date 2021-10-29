Смольный уточнил, кому можно работать в нерабочие дни. «Индульгенцию» получили киоски, цветочные магазины и канцтовары

Можно работать любым торговым объектам вне торговых центров, у которых нет торгового зала, в том числе газетным киоскам. Тем, у кого зал есть, можно работать с условием прекращения доступа в него посетителей.

Также магазинам, не попавшим в списки исключений, разрешено торговать дистанционным способом. Под этим понимается выдача товара на объекте, оплаченного заранее дистанционным способом, без посещения зала обслуживания.



Рестораны на фуд-кортах могут работать на доставку и навынос, без возможности размещения посетителей в общем зале обслуживания.



Также в качестве непродовольственных товаров первой необходимости власти города будут учитывать: цветы; автомобильные запасные части; очки и контактные линзы; непериодические печатные издания; канцелярские принадлежности. Поскольку во время локдауна разрешена работа точек, где доля таких товаров составляет 30%, право на торговлю сохраняется у цветочных магазинов, канцтоваров, магазинов автозапчастей оптик и газетных павильонов.

