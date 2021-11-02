«Абсолютно тупиковая ситуация». Носители импортных антител оказались пораженными в правах

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Работающий в Петербурге иностранный бизнес и предприятия, обслуживающие туристов, просят власти устранить дискриминацию и наконец определиться — они борются за здоровье населения или же решают политические и экономические вопросы. Чиновники к сепаратному миру с коронавирусом пока не готовы и предлагают подождать решения федерального оперштаба. Попытка соседней Ленобласти признать иностранные вакцины в одностороннем порядке успехом не увенчалась.

Власти Петербурга не обсуждают с Роспотребнадзором возможность разрешить иностранцам, привитым зарубежными вакцинами, посещать театры, музеи и рестораны. Об этом «Фонтанке» сообщили в аппарате культурного вице-губернатора Бориса Пиотровского. «Такое возможно только после регистрации вакцины на территории РФ. Это должно произойти на федеральном уровне», — прокомментировали там.



У соседей сепаратный мир продлился недолго. 1 ноября администрация Ленобласти сообщила, что готова пускать в театры и музеи привитых иностранными вакцинами. Но позднее Роспотребнадзор заявил, что не разрешал чиновникам признавать QR-коды зарубежных прививок от COVID-19.

Во время локдауна и с введением системы QR-кодов находящиеся в Северной столице иностранцы фактически оказались пораженными в правах. Прививка зарубежными вакцинами не дает им возможности получить российский QR-код. В результате сейчас они должны предъявить ПЦР-тест при заселении в отель и сдавать его каждые три дня. Минкульт во время нерабочих дней разрешил иностранцам посещать музеи и театры при предъявлении ПЦР, но тест должен быть сделан не ранее чем за сутки. Это затратно и не слишком удобно, говорят участники туристического рынка. Пока непонятно, сохранится ли такой подход после окончания локдауна. Городское коронавирусное 121-е постановление не разрешает использовать ПЦР как замену QR-кодов о вакцинации. А значит, иностранцы не смогут посещать деловые, спортивные и культурные мероприятия, питаться в ресторанах, ходить в музеи, аквапарки и спортзалы.



На фоне такой неопределенности туристы, которые собирались посетить Россию, массово аннулируют туры, сообщили 2 ноября в Ассоциации туроператоров России (АТОР). «Основной поток туристов едет в Россию из арабских стран (ОАЭ, Катар), Индии, есть туристы из Европы (Германия, Швейцария, Словения). Большинство приезжающих в Россию иностранных туристов вакцинированы. Но в России не действует QR-код, который получают после прививки зарубежными вакцинами. Поэтому после окончания нерабочих дней туристам будет недоступно посещение музеев, театров», — отметила глава организации Майя Ломидзе. По ее словам, участники отрасли хотели бы получить четкий регламент того, как иностранцы будут заселяться в отели, посещать достопримечательности и питаться в ресторанах во время Нового года. Иначе Россия рискует недосчитаться и этих гостей.

По оценке Смольного, за первое полугодие 2021 года в Петербург приехали 184 тысячи иностранных туристов. По мере смягчения правил въезда число зарубежных визитеров стало расти, но неразбериха с коронавирусными ограничениями грозит переломить этот тренд.



«Практически все аннулировались, кто хотел приехать», — комментирует председатель правления Российского союза индустрии на Северо-Западе Леонид Флит. Иностранных гостей в городе пока немного — с 1 по 7 ноября в город должно было приехать несколько сотен туристов из-за рубежа.

Но отмены идут не только в период локдауна. «Несколько групп отменилось, как на ноябрьских праздниках, во время «нерабочих» дней, так и на дальнейший период до конца года», — комментирует инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили. По ее словам, отказываются от поездок туристы из Италии, Испании, Германии, Кипра и других стран. «То есть это касается как стран, которые признали наш «Спутник», так и стран, которые не признали», — говорит она. Сдавать ПЦР каждые 24 часа слишком дорого. «Возможно, имело смысл хотя бы разрешить экспресс-тестирование на коронавирус», — считает Шамликашвили.

«Запросы на отмену броней поступают, это общее явление. Неясно, куда должен идти иностранец, если театры, музеи и рестораны для него закрыты. И как искать лабораторию для сдачи теста, если он по-русски не говорит, зачем это мучение?» — соглашается вице-президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Алексей Мусакин. По его словам, в 121-м постановлении четко не прописано, надо ли иностранцу предъявлять отрицательный ПЦР только при заселении в гостиницу или сдавать тест каждые 72 часа. Но отели рисковать не хотят и перестраховываются. Впрочем, то же правило касается россиян, у которых нет QR-кода по той или иной причине, добавляет он.



Вне правового поля оказались и иностранцы, постоянно проживающие в России, говорит исполнительный директор Американской торговой палаты (также объединяет европейские, японские и корейские компании) Мария Чернобровкина. По ее словам, многие экспаты, а также члены их семей привились вакцинами, признанными в их странах. Но поскольку такие сертификаты не признаются в России, они продолжат жить в условиях локдауна — то есть не смогут посещать деловые мероприятия, ходить в рестораны, музеи и театры. Кроме того, в отраслях, где нужно вакцинировать 80% сотрудников, привитых иностранными вакцинами не будут принимать в зачет при проверке. Прививаться «поверх» своей еще и российской вакциной тоже готовы не все. «Тупиковая ситуация абсолютно», — резюмирует Мария Чернобровкина. Выходом могло бы стать признание иностранных прививочных сертификатов как альтернативы QR-кодам, считает она.

Те иностранцы, которые привиты российской вакциной за рубежом («Спутник V» в том или ином виде признала 71 страна), находятся в аналогичной ситуации. И даже те, кто укололся в России, рискуют засесть на самоизоляцию. QR-коды не положены тем, у кого нет СНИЛС (например, членам семей иностранных работников). Да и единственной возможной вакциной для граждан других государств власти считают «Спутник лайт». Для тех, кто успел уколоться «Спутником V», вся надежда на городские QR-коды, которые будут давать всем привитым, без регистрации на Госуслугах.



Ранее в Смольном объясняли «поражение в правах» иностранцев тем, что чиновники не понимают, как проверять легитимность их документов о вакцинации. «Я не знаю, как выглядит вакцинальный сертификат «Пфайзером» из Германии или из Англии. Как охранник в магазине сможет его проверить, сложный пока вопрос», — говорил замглавы комздрава Андрей Сарана.

Но участники рынка считают, что вопрос лежит скорее в политической плоскости. «Надо определиться, чего мы хотим — чтобы люди были вакцинированы и не представляли опасности для себя и окружающих, а также снизить нагрузку на систему здравоохранения, или пытаемся решить экономические и политические задачи. Если хотим бороться за здоровье людей, надо признавать [иностранные вакцины], не дожидаясь взаимности. Если мы уверены, что наши вакцины хорошие и эффективные, мы можем действовать с позиции сильного, а сильный всегда великодушен», — отмечает Виктория Шамликашвили.

На нестыковки в логике ограничений обращает внимание и Межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг. В частности, у иностранцев, даже вакцинированных, в музеях и театрах просят ПЦР-тест не старше суток, тогда как непривитым россиянам с медотводами можно предоставить тест, сделанный за 72 часа. Неурегулированный правовой статус иностранных вакцин и неоднородность требований по предъявлению результатов ПЦР-тестирования бьет по имиджу Петербурга как туристического центра.



Участники ассоциации предлагают правительству Петербурга обратиться в федеральные органы власти с просьбой «максимально быстро и на взаимной основе признать иностранные вакцины и сертификаты вакцин», а до момента признания привести в единообразие требования к ПЦР-тестам, вне зависимости от гражданства, рассказала «Фонтанке» секретарь Межотраслевого координационного совета Тамара Буйлова. По ее словам, петиция 3 ноября будет направлена в адрес вице-губернаторов Бориса Пиотровского и Максима Соколова.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

