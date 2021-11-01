Ленобласть разрешила посещать театры и музеи с QR-кодами иностранных прививок

Ленинградская область признаёт QR-коды импортных прививок от COVID-19 при посещении музеев и театров. Об этом 1 ноября сообщает телеграм-канал региональной администрации.



Вопрос в понедельник согласовал губернатор области Александр Дрозденко на аппаратном совещании.



В Петербурге, напомним, туристы не могут посещать музеи, даже если прошли вакцинацию иностранными препаратами и получили за границей QR-коды.



С 00:00 30 октября в Петербурге начал действовать жесткий локдаун. О том, что и как работает, а что закрыто, читайте в материале «Фонтанки».

