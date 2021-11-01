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Ленобласть разрешила посещать театры и музеи с QR-кодами иностранных прививок

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Ленинградская область признаёт QR-коды импортных прививок от COVID-19 при посещении музеев и театров. Об этом 1 ноября сообщает телеграм-канал региональной администрации.

Вопрос в понедельник согласовал губернатор области Александр Дрозденко на аппаратном совещании.

В Петербурге, напомним, туристы не могут посещать музеи, даже если прошли вакцинацию иностранными препаратами и получили за границей QR-коды.

С 00:00 30 октября в Петербурге начал действовать жесткий локдаун. О том, что и как работает, а что закрыто, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (13)

SERGEY111
Ну хоть у кого-то есть мозги во властных структурах - ещё бы всемирно признанные вакцины привезли для людей а не загоняли их как стадо колоться безальтернативно непонятным даже разработчикам спутником .
grannie
А можно поменять местами Беглова и Дрозденко? - Спасибо.
(Какой-нибудь трёхэтапный процесс с засовыванием BigLove куда-нибудь дальше Ленобласти - тоже подойдёт).
Флуктуация
Театры ЛО? погуглю)
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