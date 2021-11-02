Из-за отсутствия QR-кодов иностранцы массово аннулируют туры в Россию

Ломидзе добавила, что Роспотребнадзор по Ленобласти уже официально подтвердил, что допуск посетителей, привитых иностранными вакцинами, в музеи этого региона не разрешен. При этом Ленинградская область признает QR-коды импортных прививок от COVID-19 при посещении театров.



«Невозможно гарантированно подтвердить, что при заезде в гостиницы не потребуют QR-коды. Неизвестно, какие достопримечательности смогут посетить иностранные туристы и какие документы им будут нужны», — отметила исполнительный директор АТОР, заметив, что на данный момент непонятно, какими будут ограничения для посещения ресторанов и других объектов после окончания локдауна 7 ноября.



Кроме того, по словам Ломидзе, что касается новогодних праздников, то «туроператорам необходим регламент, каким образом иностранцы смогут заселяться в гостиницы, посещать рестораны после их открытия, музеи, театры и другие объекты».



По данным ФСБ, в первом полугодии 2021 года Россию с целью туризма посетили 64,4 тысячи иностранных гостей. Это в 30 раз меньше, чем за аналогичный период до пандемии, когда в РФ въехали почти 2 миллиона туристов, отмечает «Интерфакс».



В конце октября стало известно, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября петербургские отели будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста у всех туристов, не имеющих QR-кода, в том числе у тех, кому меньше 18 лет.



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