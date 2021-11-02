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Из-за отсутствия QR-кодов иностранцы массово аннулируют туры в Россию

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Отсутствие сертификатов о прививках российскими вакцинами, которые необходимы для посещения популярных мест, привело к отказу иностранных туристов от забронированных на ближайшие даты туров в Россию. Об этом 2 ноября «Интерфаксу» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Основной поток туристов едет в Россию из арабских стран (ОАЭ, Катар), Индии, есть туристы из Европы (Германия, Швейцария, Словения). Большинство приезжающих в Россию иностранных туристов вакцинированы. Но в России не действует QR-код, который получают после прививки зарубежными вакцинами. Поэтому после окончания нерабочих дней туристам будет недоступно посещение музеев, театров», — отметила эксперт.

Ломидзе добавила, что Роспотребнадзор по Ленобласти уже официально подтвердил, что допуск посетителей, привитых иностранными вакцинами, в музеи этого региона не разрешен. При этом Ленинградская область признает QR-коды импортных прививок от COVID-19 при посещении театров.

«Невозможно гарантированно подтвердить, что при заезде в гостиницы не потребуют QR-коды. Неизвестно, какие достопримечательности смогут посетить иностранные туристы и какие документы им будут нужны», — отметила исполнительный директор АТОР, заметив, что на данный момент непонятно, какими будут ограничения для посещения ресторанов и других объектов после окончания локдауна 7 ноября.

Кроме того, по словам Ломидзе, что касается новогодних праздников, то «туроператорам необходим регламент, каким образом иностранцы смогут заселяться в гостиницы, посещать рестораны после их открытия, музеи, театры и другие объекты».

По данным ФСБ, в первом полугодии 2021 года Россию с целью туризма посетили 64,4 тысячи иностранных гостей. Это в 30 раз меньше, чем за аналогичный период до пандемии, когда в РФ въехали почти 2 миллиона туристов, отмечает «Интерфакс».

В конце октября стало известно, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября петербургские отели будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста у всех туристов, не имеющих QR-кода, в том числе у тех, кому меньше 18 лет.

Читайте обзор «Фонтанки» о том, как петербургский бизнес разрешил себе не закрываться в локдаун, и материал «Доктора Питера» о европейских странах, которые считаются самыми опасными для туризма из-за COVID-19.

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Комментарии (5)

АдъМирал
Я не против интуристов, кроме китайских :)
angel of death
посмотрел я карту "Рекомендации по путешествиям с COVID-19 по направлениям" от "Министерства здравоохранения и социальных служб США" (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html), Россия в 4-й - самой рискованной зоне находится.... так что ничего удивительного нет -=))) карта вообще даёт понять, куда ехать не стоит от слова совсем.
Ырыс
Это хорошо, может прогорят все эти столовки на Невском.
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