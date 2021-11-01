Рабочие нерабочие. Как петербургский бизнес разрешил себе не закрываться в локдаун

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Петербуржцы, которым все же пришлось работать в «нерабочие» дни, выяснили, что они не одиноки. Читатели «Фонтанки» рассказали о толпах в метро утром 1 ноября. Довольно плотно было и на дорогах. Не полностью оказались закрыты и предприятия сферы торговли и услуг, которым полагалось остановить работу, чтобы не искушать жителей покидать дом без крайней необходимости. Но, как правило, требования, установленные властями, соблюдаются, хотя бы формально.

Кафе превращаются в булочные

Гулявшие по городу в выходные горожане и туристы обратили внимание на многометровую очередь, выстроившуюся в «Пышечную» на Малой Конюшенной. Счастливчики, достоявшие до конца, имели возможность зайти внутрь.



Не оставляют клиентов на улице сети «Буше» и «Теремок». Первая еще во время первого локдауна заявила, что собирается работать в формате булочной. Теперь такую возможность власти дали всем кафе. Любые заведения могут работать навынос, запретив посадку посетителей в зале магазина (цикл «заказ» — «оплата» — «получение»). Посетители могут посещать туалетную комнату, говорится в методических рекомендациях правительства Петербурга.

«Теремок» на своем сайте сообщил, что работает «на доставку и самовынос». Как пояснил «Фонтанке» совладелец сети Виталий Свидовский, имеются в виду заказы, которые люди делают предварительно и забирают сами. Разрешение властей пускать посетителей внутрь без посадки за столики предприниматель считает логичным — стоять в холодную погоду на улице в ожидании заказа некомфортно. 20% точек сети, тем не менее, пришлось, закрыть. «В ТЦ продажи нулевые», — отметил предприниматель. По его словам, в субботу оборот упал в 2 раза, в воскресенье — в 2,5. «Неделю продержимся, потом будет печально», — резюмирует Виталий Свидовский.



Но некоторые кафе, пуская клиентов внутрь для заказа, не разрешают им воспользоваться туалетной комнатой. Ссылка на методичку Смольного не стала аргументом, в частности, для одной из пекарен «Люди любят», рассказала читательница «Фонтанки» Алина. А вот бары, не прекратившие работу в ночь локдауна, решили монетизировать эту опцию и требовали плату у тех, кто просился в туалет.

Первая необходимость

Выступая с разъяснениями по поводу коронавирусного 121-го постановления, власти Петербурга несколько раз меняли свое мнение относительно того, что можно и что нельзя. В итоге предприниматели запутались окончательно.

Так, в начале прошлой недели власти сообщили, что островным павильонам в ТЦ работать запрещено. Но в финальной версии методички указали, что все-таки можно, если те не оказывают контактные услуги (к примеру маникюр). Вероятно, с разъяснениями ознакомились не все торговые центры. «Некоторые арендодатели не разрешили «островкам» работать», — рассказал «Фонтанке» исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. В итоге ассоциации пришлось запрашивать дополнительное разъяснение от Центра развития предпринимательства.



Было позволено вести деятельность цветочным и табачным лавкам и магазинам автозапчастей. А вот книжные, которые сначала обрадовались возможности работать, были вынуждены разочаровать своих клиентов: непериодические печатные издания и канцтовары в финальную версию методички не вошли.

По-разному предприниматели прочли норму о товарах первой необходимости. Ранее комитет по промышленной политике разъяснил, что работать можно, если доля таких товаров достигает 30%. Сеть дрогери «Улыбка радуги» сообщила, что удовлетворяет данному требованию и продолжает работу в привычном режиме.

Сеть магазинов товаров для дома и ремонта «Максидом» на своем сайте говорит, что с 30 октября в ее гипермаркетах можно «приобрести товары первой необходимости, а также ограниченный ассортимент товаров других категорий». Чтобы соблюсти требования о 30%, ретейлер перегородил палетами залы со строительными материалами и мебелью, а также ограничил доступ в некоторые другие отделы сигнальными лентами.

А вот «Леруа Мерлен» сообщил в своей группе в «ВКонтакте», что с 1 ноября обслуживает клиентов в обычном режиме до 22:00. «Приходите, торговый зал будет работать», — сообщили покупателям в службе поддержки. На вопрос «Фонтанки» о доле товаров первой необходимости, в компании на момент публикации не ответили. При этом сервисы «Яндекса» посчитали, что гипермаркеты должны закрыться, и выдали пользователям соответствующее уведомление. Компания пообещала исправить график. На данный момент магазины отображаются как работающие.



Наличие товаров первой необходимости становится приемом, чтобы прорекламировать себя в период нерабочих дней. «Приходите, работаем, есть спички, свечи и т.д.», — сообщает магазин стройтоваров на Сытном рынке в группе «Петроградская диаспора».

На улице все можно

Коронавирусные ограничения мало коснулись и уличных торговцев. Читатели «Фонтанки» обратили внимание на многочисленные лотки у метро «Проспект Большевиков», а также на развалы Удельного рынка, которые и не думали сворачиваться. Но в разъяснениях Смольного говорится, что объекты без торгового зала смогут продолжать работу, а значит, правила соблюдены.

А вот в «Апраксином дворе» локдауна не заметили вовсе. «В полном объеме работали все (!) уличные развалы, лавки, секции торговых центров на всех этажах, в подвалах всех корпусов и велась привычная оживленная розничная торговля без каких-либо притворных лукавых объявлений, призванных симулировать законопослушность», — делятся наблюдениями в группе «Пять углов» в Facebook.

Подогнать себя под понятие уличной торговли решили автодилеры. Один из автосалонов на востоке города выставил перед входом автомобили и телефоны для связи с менеджерами. На дверях сообщается, что дилерский центр работает «с учетом всех установленных правил и ограничений». «Доступ клиентов в шоурумы временно невозможен, но мы сделаем всё, чтобы это не доставило Вам неудобств», — сообщает автосалон.



За закрытыми дверями

В отличие от локдауна 2020 года, ночные заведения Северной столицы не стали громко объявлять, что не намерены подчиняться запретам Смольного, но предпочли намекнуть, что будут рады гостям, — в соцсетях и персональных рассылках.

За закрытыми дверьми решили работать и некоторые спортивные залы и салоны красоты. Запись в приложении обычно закрыта, но через адресную рассылку предприятия информируют, что буду рады видеть клиентов, если те оплатят занятие или процедуру наличными и не будут делиться фотографиями в социальных сетях. «Пожалуйста, не распространяйтесь об этом, иначе нас закроют», — сообщила в смс одна из спортивных студий.

Новые запреты

Невозможность легально посидеть в кафе и отдохнуть в барах выплеснулась в закономерное столпотворение на центральных улицах Петербурга. Музыканты на Невском проспекте в выходные собрали толпу зрителей, которой могли бы позавидовать иные концертные площадки. Ни о какой рассадке по местам и соблюдении социальной дистанции речи не шло. Маски участники стихийного концерта тоже не носили.



«Фонтанка» задала комитету по культуре вопрос о законности подобных мероприятий. В ведомстве сообщили, что в нерабочую неделю им было согласовано около 10 уличных концертов «при условии, что там будет менее 40 человек». «Были или нет нарушения — это вопрос в правоохранительные органы, они следят за соблюдением мер и могут квалифицировать действие как нарушение», — сообщили в пресс-службе. Но поскольку контролировать количество людей, одновременно слушающих выступление музыкантов, не представляется возможным, комитет принял решение об отзыве ранее направленных согласований.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

