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Новая нормальность. Центр Петербурга в музыке и танцующей толпе

На Невском проспекте сотни человек стали зрителями уличного концерта

Невозможность легально посидеть в кафе и отдохнуть в барах выплеснулась в закономерное столпотворение на центральных улицах Петербурга. Тон веселью задают музыканты, горожане празднуют «ковиканикулы».

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Денис Лебедев/«Фонтанка.ру»

В эпицентре спонтанной вечеринки вечером 31 октября оказался корреспондент «Фонтанки». Лавируя в толпе, он пробирался по Невскому проспекту у пересечения с набережной канала Грибоедова. Гуляющие сбились вокруг музыкантов, подхватывая песни и пытаясь танцевать так, чтобы не задеть соседа. Навскидку, уличный концерт собрал несколько сотен человек.

Народные гуляния на открытом воздухе начали набирать обороты с введением коронавирусных ограничений ещё в первую волну. Летом прошлого года в ночной отрыв уходили на Рубинштейна, позже центр тусовочной жизни сместился к заливу. Невский также не остался в стороне. Сейчас правила мягче, и главная угроза уличному веселью — погода.

Работу баров и ресторанов официально поставили на паузу с полуночи 30 октября, но с посетителями расстались не все. С 8 ноября есть и пить можно будет не только рядом с кафе, но и внутри, но без QR-кода пускать будут недолго.

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Комментарии (35)

Coulthard
Поддерживаю свободных людей, жить надо здесь и сейчас, тогда и власть под нас прогнётся.
266507997
угол Невского пр и Большая Морская улица, такие концерты каждый день. Бедные местные жители, дети и пожилые люди не могут спокойно отдыхать. Бардак продолжается больше года. На руках у жителей есть документы от администрации Центрального р-на и Губернатора, где говорится, что запрещены по указанному адресу выступления. Одна крики толпы и музыка громит стекла соседних домов. И самое интересное, что полиция не реагирует. Улица полностью перекрыта людьми. Все без масок естественно. Сотни звонков от жителей и ни одного выезда полиции. Это говорит о «крышивании» данных «музыкантов». Скоро жителя сами выйдут наводить порядок, только тогда подключится полиция, сми и т.д. Достал бардак в центре города. В центре города тоже живую люди и имеют право на тишину!
VKuser86752872
Молодцы! Жизнь победит, а смерть уступит там, где жизнь сильнее! Живите, радуйтесь! И Бог с нами! Ин год ви траст
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