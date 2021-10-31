Новая нормальность. Центр Петербурга в музыке и танцующей толпе

В эпицентре спонтанной вечеринки вечером 31 октября оказался корреспондент «Фонтанки». Лавируя в толпе, он пробирался по Невскому проспекту у пересечения с набережной канала Грибоедова. Гуляющие сбились вокруг музыкантов, подхватывая песни и пытаясь танцевать так, чтобы не задеть соседа. Навскидку, уличный концерт собрал несколько сотен человек.



Народные гуляния на открытом воздухе начали набирать обороты с введением коронавирусных ограничений ещё в первую волну. Летом прошлого года в ночной отрыв уходили на Рубинштейна, позже центр тусовочной жизни сместился к заливу. Невский также не остался в стороне. Сейчас правила мягче, и главная угроза уличному веселью — погода.

