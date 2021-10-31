Четыре бара в центре не дожили до утра. Чиновники показали, как ночная жизнь Петербурга лишила их сна

Как сообщает пресс-служба администрации Центрального района Петербурга, в ночь на 31 октября бархоппингом занималась межведомственная группа под руководством первого заместителя главы администрации Виталия Андросова. Компанию составляли полицейские и сотрудники ФНС. Обошли десять заведений, задержались в четырёх — составляли протоколы.

«Это заведение на Литейном проспекте. Несмотря на запрет, предприятие осуществляло деятельность. Кроме того, отсутствовали средства индивидуальной защиты и QR-код. Работал и расположенный по соседству бар «Угрюмочная». Посетители и персонал без средств индивидуальной защиты», — отчитались в администрации.

Ещё по одному нарушителю нашли на Лиговском проспекте и на улице Рубинштейна. В частности, работал бар «Базара нет». Заведение «потеряло» QR-код и лицензию на алкоголь.

«Всем нарушителям грозит ответственность в соответствии с действующим законодательством», — предупреждают нарушителей. Внушение действует не на всех. В «Угрюмочной» на пороге локдауна заверяли, что не бросят горожан в трудную минуту.



В итогах первого рейда после очередного прощания с барами 18 проверенных заведений и шесть опечатанных в разных в Центральном, Петроградском и Приморском районах. О том, как прошла ночь перед закрытием, читайте в материале «Фонтанки».



Локдаун в Петербурге стартовал с 30 октября. Готовясь к нему, правительство города трижды переписывало 121-е коронавирусное постановление. На чём остановились, можно прочитать здесь.

