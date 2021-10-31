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Четыре бара в центре не дожили до утра. Чиновники показали, как ночная жизнь Петербурга лишила их сна

Ночной рейд по барам и ресторанам прошёл в центре Петербурга

Локдаун в городе, барная жизнь продолжается и лишает сна блюстителей порядка. В администрации Центрального района Петербурга показали, как искали и находили любителей подпольного веселья.

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Как сообщает пресс-служба администрации Центрального района Петербурга, в ночь на 31 октября бархоппингом занималась межведомственная группа под руководством первого заместителя главы администрации Виталия Андросова. Компанию составляли полицейские и сотрудники ФНС. Обошли десять заведений, задержались в четырёх — составляли протоколы.

Фото: пресс-служба Центрального района Петербурга
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«Это заведение на Литейном проспекте. Несмотря на запрет, предприятие осуществляло деятельность. Кроме того, отсутствовали средства индивидуальной защиты и QR-код. Работал и расположенный по соседству бар «Угрюмочная». Посетители и персонал без средств индивидуальной защиты», — отчитались в администрации.

Ещё по одному нарушителю нашли на Лиговском проспекте и на улице Рубинштейна. В частности, работал бар «Базара нет». Заведение «потеряло» QR-код и лицензию на алкоголь.

пресс-служба Центрального района Петербурга

«Всем нарушителям грозит ответственность в соответствии с действующим законодательством», — предупреждают нарушителей. Внушение действует не на всех. В «Угрюмочной» на пороге локдауна заверяли, что не бросят горожан в трудную минуту.

В итогах первого рейда после очередного прощания с барами 18 проверенных заведений и шесть опечатанных в разных в Центральном, Петроградском и Приморском районах. О том, как прошла ночь перед закрытием, читайте в материале «Фонтанки».

Локдаун в Петербурге стартовал с 30 октября. Готовясь к нему, правительство города трижды переписывало 121-е коронавирусное постановление. На чём остановились, можно прочитать здесь.

Фото: пресс-служба Центрального района Петербурга

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Комментарии (5)

Александр Коновалов
Мы открылись СРАЗУ, как только проверяющие упыри ушли.
И работаем сегодня, как обычно.
Милости просим.
michailPotapov
да всем уже покласть и на коды и на маски и на фейк-вирус.
Только Дебилятор(зомбоящик) не унывает и 24/7
призывает к совести покупающих фейк сертификаты о прививке
nlc1974
Интересно,а какое основание официальное для закрытия?Хоть одно бы постановление увидеть,не зря ведь они ФНС и кучу других с собой таскают….
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