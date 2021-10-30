Ночной рейд чиновников прикрыл шесть баров в Петербурге, которые работали в локдаун

В ночь с 29 на 30 октября сотрудники комитета по контролю за имуществом вместе с представителями Роспотребнадзора опечатали и закрыли шесть заведений, которые продолжали работать, несмотря на начало локдауна в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Маршрут участников проверочного рейда пролегал по 18 заведениям в Центральном, Петроградском и Приморском районах. Открыты после полуночи — старта нерабочей недели — были клубы History на Конюшенной площади и Oblivion на Большой Конюшенной улице, паб The Wall и кальянная Hookah way club на Большой Пушкарской улице. Кроме того, в заведениях Lounge bar на Садовой улице и FEROMON на проспекте Испытателей курили кальян, сотрудники этих баров пренебрегли масками, отсутствовали QR-код, разметка и журналы дезинфекции.
Заведениям предстоит выплатить штраф за нарушение правил санитарной безопасности — до 300 тысяч рублей.
С 00:00 30 октября в Петербурге начал действовать жесткий локдаун. О том, что и как будет работать следующую неделю, а что будет закрыто, читайте в материале «Фонтанки».