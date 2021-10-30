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Ночной рейд чиновников прикрыл шесть баров в Петербурге, которые работали в локдаун

Проверяющие заглянули в 18 заведений в разных районах города.

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В ночь с 29 на 30 октября сотрудники комитета по контролю за имуществом вместе с представителями Роспотребнадзора опечатали и закрыли шесть заведений, которые продолжали работать, несмотря на начало локдауна в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Маршрут участников проверочного рейда пролегал по 18 заведениям в Центральном, Петроградском и Приморском районах. Открыты после полуночи — старта нерабочей недели — были клубы History на Конюшенной площади и Oblivion на Большой Конюшенной улице, паб The Wall и кальянная Hookah way club на Большой Пушкарской улице. Кроме того, в заведениях Lounge bar на Садовой улице и FEROMON на проспекте Испытателей курили кальян, сотрудники этих баров пренебрегли масками, отсутствовали QR-код, разметка и журналы дезинфекции.

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Заведениям предстоит выплатить штраф за нарушение правил санитарной безопасности — до 300 тысяч рублей.

С 00:00 30 октября в Петербурге начал действовать жесткий локдаун. О том, что и как будет работать следующую неделю, а что будет закрыто, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Hromoy
Не понял, а как они могли рейды проводить и оштрафовать - не рабочие дни ведь у них должны быть?
syshsun
Отсутствие журнала дефикации,вообще жесточайшее нарушение.
EugenPark
Хитроопые хотели заработать, теперь заработает бюджет.
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