Каникулы не для всех. В пустом городе всё равно есть пробки, а в метро толпа

Утром 1 ноября, в первый день «ковикул», на улицах Петербурга пусто. В 7:30 был 1 балл по шкале «Яндекса», а в 7:40 — 2 балла, что на 1 меньше, чем бывает обычно в это время по понедельникам.



Самые длинные пробки «Яндекс.Карты» показывают на КАД перед вантовым мостом через Неву (около 3 км, пользователи отметили там ДТП), а также на подъезде к городу с Колтушского шоссе и на Киевском шоссе (там идут дорожные работы).

