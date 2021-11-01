Каникулы не для всех. В пустом городе всё равно есть пробки, а в метро толпа

Утром 1 ноября, в первый день «ковикул», на улицах Петербурга пусто. В 7:30 был 1 балл по шкале «Яндекса», а в 7:40 — 2 балла, что на 1 меньше, чем бывает обычно в это время по понедельникам.
Самые длинные пробки «Яндекс.Карты» показывают на КАД перед вантовым мостом через Неву (около 3 км, пользователи отметили там ДТП), а также на подъезде к городу с Колтушского шоссе и на Киевском шоссе (там идут дорожные работы).
Зато в метро плотно, по крайней мере на некоторых участках. «Синяя ветка. Я такого даже в будни не видела в это время, — рассказала читательница «Фонтанки» Татьяна около 7:25. — На «Удельной» тоже немало народу было. Долго ждали состав, около 3 минут». На красной ветке тоже как в обычный будний день, отмечает читательница Майя.
Читательница «Фонтанки» Татьяна
Работу баров и ресторанов в Петербурге официально поставили на паузу с полуночи 30 октября, но с посетителями расстались не все. С 8 ноября есть и пить можно будет не только рядом с кафе, но и внутри, но без QR-кода пускать будут недолго. Невозможность легально посидеть в кафе и хорошая погода в выходные отправили людей на улицу: на Невском проспекте сотни человек стали зрителями уличного концерта.