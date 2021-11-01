FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +5
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Каникулы не для всех. В пустом городе всё равно есть пробки, а в метро толпа

В метро Петербурга плотно, на КАД растёт пробка

Несмотря на локдаун, многие петербуржцы продолжают работать.

26
Печать

Утром 1 ноября, в первый день «ковикул», на улицах Петербурга пусто. В 7:30 был 1 балл по шкале «Яндекса», а в 7:40 — 2 балла, что на 1 меньше, чем бывает обычно в это время по понедельникам.

Самые длинные пробки «Яндекс.Карты» показывают на КАД перед вантовым мостом через Неву (около 3 км, пользователи отметили там ДТП), а также на подъезде к городу с Колтушского шоссе и на Киевском шоссе (там идут дорожные работы).

ПоделитьсяПоделиться

Зато в метро плотно, по крайней мере на некоторых участках. «Синяя ветка. Я такого даже в будни не видела в это время, — рассказала читательница «Фонтанки» Татьяна около 7:25. — На «Удельной» тоже немало народу было. Долго ждали состав, около 3 минут». На красной ветке тоже как в обычный будний день, отмечает читательница Майя.

ПоделитьсяПоделиться

Читательница «Фонтанки» Татьяна

Работу баров и ресторанов в Петербурге официально поставили на паузу с полуночи 30 октября, но с посетителями расстались не все. С 8 ноября есть и пить можно будет не только рядом с кафе, но и внутри, но без QR-кода пускать будут недолго. Невозможность легально посидеть в кафе и хорошая погода в выходные отправили людей на улицу: на Невском проспекте сотни человек стали зрителями уличного концерта.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (25)

User329
Машин, максимум на 15% меньше. К счастью я сегодня не на метро поехал.
Роберто
Общественный транспорт работает по маршрутам выходного дня! Меньше единиц выпускают с увеличенными интервалами, а народ ни на какие каникулы не уходил, все работают как работали, вот и давка.
DAE
А что такое этот «локдаун»?
Эти дни объявили официальными выходными - нет, за эти дни государство выдало гражданам и бизнесу компенсацию - нет.
Значит это обычные рабочие дни.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний