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Допуск не разрешен. Роспотребнадзор запретил Ленобласти пускать в музеи привитых иностранными вакцинами

Роспотребнадзор не разрешал Ленобласти пускать в театры и музеи с QR-кодами зарубежных прививок

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В Роспотребнадзоре заявили, что не разрешали властям Ленобласти признавать QR-коды зарубежных прививок от COVID-19. Об этом 1 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Ранее пресс-служба администрации 47-го региона заявила, что в Ленобласти будут пускать в театры и музеи привитых иностранными вакцинами. Говорилось, что этот вопрос согласовал губернатор Александр Дрозденко.

«Допуск в музеи Ленобласти посетителей, привитых иностранными вакцинами, не разрешен и не согласовывался с руководителем управления», — сказали в Роспотребнадзоре.

В Петербурге, напомним, туристы не могут посещать музеи, даже если прошли вакцинацию иностранными препаратами и получили за границей QR-коды.

С 00:00 30 октября в Петербурге начал действовать жесткий локдаун. О том, что и как работает, а что закрыто, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (16)

Cashmare
интересно будет, если дрозденко хорошечно так покладет на это кудахтанье
Nothing
Собственно, а кто мешает купить западные вакцины и потом перепродать? Ну пусть даже со 100% прибылью. Нет! Пусть дохнут скрепостные
obliteration
РПН гениальное ведомство - рекламируют вакцинацию на все деньги.
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