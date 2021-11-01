Допуск не разрешен. Роспотребнадзор запретил Ленобласти пускать в музеи привитых иностранными вакцинами

В Роспотребнадзоре заявили, что не разрешали властям Ленобласти признавать QR-коды зарубежных прививок от COVID-19. Об этом 1 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.



Ранее пресс-служба администрации 47-го региона заявила, что в Ленобласти будут пускать в театры и музеи привитых иностранными вакцинами. Говорилось, что этот вопрос согласовал губернатор Александр Дрозденко.



«Допуск в музеи Ленобласти посетителей, привитых иностранными вакцинами, не разрешен и не согласовывался с руководителем управления», — сказали в Роспотребнадзоре.

