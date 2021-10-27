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Несовершеннолетним туристам в Петербурге может понадобиться ПЦР при заселении в отели

Петербургские отели будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста у всех туристов, не имеющих QR-кода, в том числе у тех, кому меньше 18 лет. Такое правило будет действовать в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

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О том, что гостиницы установили такие правила, «Фонтанке» рассказали туроператоры и подтвердили сами гостиницы. Основание — новая версия коронавирусного 121-го постановления правительства Петербурга.

Согласно ему, с 30.10.2021 по 07.11.2021 размещение граждан в гостиницах осуществляется только при наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения, либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг.

В отличие от других сфер, где требуется или будет требоваться QR-код, в данном пункте нет оговорки, что это условие не распространяется на лиц младше 18 лет. Поскольку несовершеннолетние не могут получить QR-код, единственная возможность поселиться в гостиницу для них — это сдать ПЦР-тест.

По словам участников рынка, пока они ждут официальных разъяснений. В комитете по развитию туризма сообщили, что не уполномочены сами трактовать положения 121-го постановления, но задали вопрос оперштабу. Тем временем из-за введенных ограничений и неясности с ПЦР-тестами отменяется до 80% туров в Северную столицу.

В комментарии, который появился на сайте Смольного 27 октября, говорится, что «заселение в гостиницы на срок до трех дней возможно при предъявлении отрицательного ПЦР-теста». Но в самом 121-м постановлении об ограничениях по сроку пребывания для тех, кто предоставляет ПЦР-тест, ничего не сказано. «Фонтанка» адресовала данный вопрос комитету по промышленной политике и комитету по развитию туризма.

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Комментарии (2)

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Боже какие же люди дураки и дуры. Выходные ввели для изоляции. Для предотвращения развития и распространения заразы. Какие туристы? Какие путешествия? Я еще понимаю поездку на дачу. Но во время пандемии ездить по крупным городам? Первостепенная глупость и дурость.
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