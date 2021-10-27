«У нас отмена». Авиаперевозчики и гостиницы не хотят возвращать туристам деньги из-за локдауна

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Туроператоры столкнулись с массовыми запросами на отмену туров во время нерабочих дней, рассказали «Фонтанке» в Северо-Западном региональном отделении Российского союза туриндустрии (РСТ). «80–90 процентов хотели бы аннулировать или перенести поездку, но это сделать зачастую невозможно. По логике авиакомпаний и некоторых гостиниц, введенные ограничения не являются условием для полного возврата денег», — прокомментировала руководитель комиссии по выездному туризму и директор агентства «Арт-Тревел» Мария Ушакова.

По ее словам, все аннуляции сейчас идут по изначальным условиям тарифов авиакомпаний, специальных условий из-за введенных ограничений нет. Зачастую билеты покупались по эконом-тарифу, который не дает возможности вернуть деньги и предполагает штраф за изменение даты. «У лоукостеров, например у «Победы», поменять дату стоит 5 тысяч рублей. При цене билета 8 тысяч потеря составляет более 60 процентов», — говорит она. РЖД отменяет туристические поезда. «Но по групповым условиям перевозки возврат все равно не 100 процентов — удерживаются сборы», — отмечает Мария Ушакова.

Музеи и театры, во всяком случае федеральные, готовы вернуть деньги за билеты тем посетителям, которые не смогут получить QR-код или справку о медотводе. Такое распоряжение издал накануне Минкульт.

Гостиницы чаще идут на уступки и соглашаются вернуть деньги. Но крупные отели, которые ориентированы на прием организованных групп, снимают и переносят брони только со штрафом. В Петербурге таких с десяток, оценивают в Северо-Западном филиале РСТ. Сейчас участники рынка ведут с ними напряженные переговоры.



В крупнейшей группе компаний «Аэрофлот» и ее «дочке» «Победе» на момент публикации не прокомментировали ситуацию с возвратом билетов. Но, по информации «Фонтанки», пока сотрудники перевозчика действительно руководствуются действующими тарифными планами. Чтобы ситуация изменилась, нужно постановление федерального правительства, которое бы обязало гостиницы и перевозчиков возвращать деньги или выдавать ваучеры, как это было в 2020 году, отмечают в РСТ.

Причиной отмены поездок, как правило, становятся именно ограничения, а не требование QR-кодов и ПЦР при заселении в гостиницы, говорит глава «Петербургского магазина путешествий» Анна Твердохлебова. «Мы сейчас обзваниваем туристов и видим: у 80 процентов точно есть QR-код. Аннуляция происходит из-за того, что в городе нечего делать», — комментирует она.

Музеи и театры могут работать по QR-кодам, но есть проблема с питанием. «Покушать можно только в отеле, брать что-то навынос и есть на улице — не лето. Получается такой туризм сквозь преграды», — комментирует Анна Твердохлебова.



Также петербургским гостиницам поступают рекомендации не селить организованные детские группы. Ранее власти запретили им посещать театры и музеи, оставив лишь опцию индивидуального посещения. Требование ПЦР-теста, который стоит в среднем около 2 000 рублей, существенно увеличивает стоимость путевки (8,5–13,5 тыс. рублей).

Некоторые взрослые тоже не смогут заселиться, потому что не успевают получить QR-код. «Где должны делать ПЦР люди, которые едут три дня в поезде, тоже неясно», — говорит Мария Ушакова.

Головной боли участникам рынка добавляет неопределенность, как трактовать некоторые положения местных коронавирусных ограничений. В Петербурге один из пунктов 121-го постановления говорит о том, что для заселения в отель с 30 октября по 7 ноября нужен QR-код или ПЦР-тест, сданный за три дня до заселения. При этом дети до 18 лет не могут иметь QR-код. Таким образом, гостиницы требуют с несовершеннолетних ПЦР. При этом участники рынка получают неофициальные разъяснения от властей, что детям ПЦР все же не нужен. «Фонтанка» направила запросы в комитет по развитию туризма и комитет по промышленной политике, но на момент публикации ответа не получила.



«Аннуляции большие. В каникулы в основном едут детские группы, там отменено процентов 80», — говорит Елена Газина гендиректор турфирмы «Ладья». По ее словам, едут только те, у кого невозвратные билеты или путевки куплены по программе кешбэка. К примеру, часть путешественников летят лоукостерами, в частности «Победой» и «Ямалом».

Некоторые гостиницы неохотно идут на отмену. «Sokos грозил штрафами, но пока не выставил, обсуждаем перенес на март», — отмечает Елена Газина.

По оценкам отельеров, они могут потерять до половины всех броней на ноябрьские праздники. «С вечера субботы 25–30 процентов уже снялось, и аннуляции продолжаются. До 50 процентов может быть аннулировано», — считает инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили.

В основном аннуляция идет без штрафов. «Кому-то переносим, с кого-то взимаем штрафы за одну ночь», — комментирует она. Однако туроператорам, которые бронировали номера с дисконтом по невозвратным тарифам, нужно быть готовыми к потерям. «Если ты выкручиваешь цену в три раза ниже рынка, ты несешь риски. Когда авиабилеты покупают в три раза дешевле, то почему-то не предъявляют требования к авиакомпаниям», — комментирует она.



«С вечера субботы отменилось больше половины броней», — говорит генеральный менеджер ROSSI Boutique Hotel&SPA Сергей Бульзов. «У многих QR-кодов нет», — отмечает он. Групповых бронирований по невозвратным тарифам в гостинице не было. «Но мы в любом случае возвращаем деньги. Можно повернуться спиной, но потом аукнется», — говорит Сергей Бульзов.

«На данный момент аннулировалось 15 процентов броней в отелях. Отменяются больше всего группы с детьми из-за требования ПЦР и отсутствия экскурсий и закрытия ресторанов», — говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова. По ее словам, большинство гостиниц возвращают деньги, но 20–30 процентов не идут на уступки. Гостиницы можно понять, так как уверенности, что к Новому году ситуация улучшится, нет. Но фактически ситуацию можно считать форс-мажором, потому что «явно вмешиваются государственные органы».

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

