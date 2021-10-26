Театры и музеи вернут деньги за билеты тем, кого не смогут пустить по QR-коду

Федеральные театры и музеи должны вернуть деньги за билеты гражданам, у которых нет QR-кода. Это следует из приказа Министерства культуры РФ, опубликованного 26 октября на сайте ведомства.



Руководителям находящихся в ведомстве Минкульта учреждений необходимо с 30 октября по 7 ноября обеспечить «возврат средств за ранее купленные билеты для лиц, не имеющих документов, указанных выше (QR-кодов, справок, медотводов)», говорится в документе.



В период нерабочих дней театры и музеи должны работать с заполняемостью не более 50%. Совершеннолетние посетители должны предоставить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. А те, у кого есть медотвод, — справку, заверенную медицинской организацией, и результат отрицательного ПЦР-теста, сделанного за сутки до посещения театра или музея.

