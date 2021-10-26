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Театры и музеи вернут деньги за билеты тем, кого не смогут пустить по QR-коду

Минкульт рассказал, как будут работать федеральные музеи и театры во время и после нерабочих дней.

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Федеральные театры и музеи должны вернуть деньги за билеты гражданам, у которых нет QR-кода. Это следует из приказа Министерства культуры РФ, опубликованного 26 октября на сайте ведомства.

Руководителям находящихся в ведомстве Минкульта учреждений необходимо с 30 октября по 7 ноября обеспечить «возврат средств за ранее купленные билеты для лиц, не имеющих документов, указанных выше (QR-кодов, справок, медотводов)», говорится в документе.

В период нерабочих дней театры и музеи должны работать с заполняемостью не более 50%. Совершеннолетние посетители должны предоставить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. А те, у кого есть медотвод, — справку, заверенную медицинской организацией, и результат отрицательного ПЦР-теста, сделанного за сутки до посещения театра или музея.

Дети до 18 лет допускаются при наличии средств индивидуальной защиты (масок и/или респираторов).

После завершения нерабочих дней театры и музеи смогут работать с заполняемостью не более 70% посетителей. Остальные требования касательно условий допуска и возврата билетов сохраняются.

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