Заводы и храмы вместо Эрмитажа. Туроператоры срочно переписывают программы из-за коронавирусных ограничений

Фото: Александр Петросян/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Раньше самих петербуржцев, которые не смогут подтвердить наличие антител QR-кодом, коронавирусные ограничения ударят по гостям города. Как рассказали «Фонтанке» участники рынка, наиболее проблемная ситуация может возникнуть с приемом детских групп.

Осенние каникулы — высокий сезон для детского туризма. В этом году Петербург должны были посетить 20 тысяч детей, оценивают в Северо-Западном региональном отделении Российского союза туристской индустрии. Две трети из них собирались приехать во вторую неделю каникул — с 1 по 7 ноября. Директор «Петротура» Игорь Мазулов считает, что с 1 по 7 ноября Северную столицу собирались посетить 18 тысяч школьников.



В соответствии с изменениями в коронавирусном постановлении № 121, которые подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, с 1 ноября запрещается допуск организованных групп несовершеннолетних граждан в театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, а также в музеи и на выставки.

«Массовых аннуляций пока нет», — говорит глава Лиги туроператоров Кирилл Соколов. Но, по сути, у туристов нет выбора. «Заезд через 10 дней, у большинства невозвратные билеты», — отмечает он.

По словам Игоря Мазулова, отмениться могут 30–40 % броней у небольших групп из соседних регионов. Те, кто едет из Сибири и с Урала, заказывают специальные поезда и авиабилеты, которые вернуть без потери нельзя.

Если родители примут решение отменить поездку своего ребенка, то большинство получит деньги, за вычетом фактически понесенных оператором затрат, отмечает глава РСТ на Северо-Западе Екатерина Шадская. А это не только билеты, но и зачастую гостиницы. «Внесены предоплаты, штрафные санкции возникают», — отмечает она.



Средняя продолжительность школьного тура — три-пять дней, стоимость каждого — 8,5–13,5 тысячи. Таким образом, в случае аннуляции потери всех участников рынка могут превысить полмиллиарда рублей. Но и турист останется неудовлетворенным. «Многие решают ехать, но ситуация крайне неприятная», — говорит Екатерина Шадская.

В такой ситуации операторы срочно ищут альтернативу закрытым музеям. Один из вариантов — пешеходные экскурсии по улицам и паркам. «Пока с партнерами обсуждаем. Кроме музеев, есть что показать в Петербурге. Возможно, экскурсии по городу», — комментирует Кирилл Соколов.

«Но сейчас не лето, и, гуляя по улицам в холодное время года, можно получить еще больше респираторных заболеваний и ослабить иммунитет», — рассуждает Екатерина Шадская. При этом группе детей из 20 человек, приехавшим из другого региона, сложно организовать индивидуальное посещение музеев. «Придется придумывать интересные вещи и проводить в легально доступных местах», — отмечает она.

«Программы меняются кардинально», — говорит Игорь Мазулов. «Петротур» вместо Эрмитажа, Русского музея и Исаакия поведет детей в музеи Ленинградской области, где нет ограничений для детских групп. «Будем показывать красоты деревянного зодчества усадьбы Богословка во Всеволожском районе, музей «Дорога жизни», — говорит он. Поездку в Царское Село заменят на экскурсию в Кронштадт с посещением Морского собора. В самом Петербурге школьников тоже поведут в действующие храмы.



«Договариваемся, вставляем в программы Александро-Невскую лавру, Князь-Владимирский, Никольский соборы», — комментирует топ-менеджер. Также «Петротур» договорился об экскурсии с производителем елочных украшений «Ленигрушка».

Что касается взрослых туристов, которые приедут в Петербург во время действия QR-кодов, то потери тоже будут, но пока их сложно оценить. «Сейчас глубина бронирования около недели», — пояснил Игорь Мазулов. «Все в ожидании, но и так понятно, что много туристов не будет», — говорит Екатерина Шадская. Аннуляции на декабрь — январь идут без штрафов, говорит Кирилл Соколов.

Также туроператорам неясно, как быть с иностранными туристами, которые в небольшом количестве все же приезжают в город. В 121-м постановлении говорится, что лица, не имеющие гражданства РФ, подтверждают получение вакцины «документом, выданным уполномоченной медицинской организацией». Но могут ли это сделать только трудовые мигранты, привитые российским препаратом, или любые иностранцы, привитые любой вакциной, не уточняется.



В Лиге туроператоров считают, что пока постановление разрешает пускать по справке только тех иностранцев, которые привиты российскими вакцинами. «Ждем взаимного признания вакцин», — говорит Кирилл Соколов. В Северо-Западном филиале РСТ ждут разъяснений от городских властей.

В комитете по промышленной политике пока не смогли ответить на этот вопрос. В комитете по развитию туризма сообщили, что ждут разъяснений в оперштабе. «Разные варианты обсуждаем с федеральными коллегами», — пояснил глава комитета Сергей Корнеев.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

