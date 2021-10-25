«Не будут допущены никуда». Смольный объяснил, почему не будет пускать в рестораны, театры и музеи иностранных туристов

Коронавирусные ограничения, установленные в Петербурге, не позволят иностранным туристам посещать музеи, театры и рестораны. Об этом заявил 25 октября в эфире телеканала «Санкт-Петербург» первый замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
«Это сложный вопрос. Согласно документу, в котором мы сейчас живем [121-е постановление], они с 1 декабря не будут допущены никуда», — сказал он.
Пока у властей нет понимания, как проверять легитимность документа о вакцинации. «Я не знаю, как выглядит вакцинальный сертификат «Пфайзером» из Германии или из Англии. Как охранник в магазине сможет его проверить, сложный пока вопрос», — отметил Андрей Сарана.
При этом чиновник не исключил, что в будущем появятся изменения в коронавирусном 121-м постановлении, которые дадут разъяснения на этот счет. «Люди приедут в наш город, поэтому надо понимать, как мы с этим будем жить», — подчеркнул он.