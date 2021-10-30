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«Состояние нервозности, связанное с пандемией и ее влиянием на жизнь». В Эрмитаже объяснили, почему сотрудник сломал нос посетителю

В Эрмитаже объяснили действия сотрудника, ударившего посетителя

Пострадавший во время похода в Главный штаб мужчина и его спутница написали заявление в полицию. Нападавший не отрицает своей вины и просит прощения.

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Как 30 октября сообщает пресс-служба главного музея Петербурга, повлиять на действия сотрудника могла пандемия, а точнее, связанная с ней нервозность. С сегодняшнего дня музей работает в новом режиме, с обязательным предъявлением QR-кодов.

Отмечается также, что мужчина не занимается приёмом посетителей и не является сотрудником службы музейной безопасности. Как ранее писала «Фонтанка», пара пыталась зайти в музей через выход.

Известно, что пострадавший написал заявление в полицию. Блогерша Анастасия Миронова, которая сопровождала мужчину, показала в «Инстаграме» выписку — в ней сказано, что нос все же сломан. По ее словам, они остановились у выхода, но сотрудник решил их прогнать. Ударил он мужчину внезапно.

Полиция начала проверку, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (45)

SSGHQ
Музей надо охранять от таких посетителей, правильно получил.
Pilat
Просто они не прошли фейс контроль
Людей, у которых на морде лица не написано хотя бы 10 классов образования, в Эрмитаж не пускают.
А тут им сразу устроили Мир наизнанку.
graail
В греческом зале, в греческом зале. Сломали нос. Короче окультурили.................
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