«Состояние нервозности, связанное с пандемией и ее влиянием на жизнь». В Эрмитаже объяснили, почему сотрудник сломал нос посетителю

Как 30 октября сообщает пресс-служба главного музея Петербурга, повлиять на действия сотрудника могла пандемия, а точнее, связанная с ней нервозность. С сегодняшнего дня музей работает в новом режиме, с обязательным предъявлением QR-кодов.



Отмечается также, что мужчина не занимается приёмом посетителей и не является сотрудником службы музейной безопасности. Как ранее писала «Фонтанка», пара пыталась зайти в музей через выход.



Известно, что пострадавший написал заявление в полицию. Блогерша Анастасия Миронова, которая сопровождала мужчину, показала в «Инстаграме» выписку — в ней сказано, что нос все же сломан. По ее словам, они остановились у выхода, но сотрудник решил их прогнать. Ударил он мужчину внезапно.

