Охранник Эрмитажа повздорил с посетителями. Сопровождающий блогерши вышел из музея с разбитым носом

О конфликте 30 октября Миронова рассказала в сторис в Instagram. Блогерша-миллионник показала кадры с кровью возле музея и охранника, который грубо с ними разговаривал.

По словам Мироновой, у ее спутника сломан нос, в музей вызвали полицию. Девушка утверждает, что пара встала на улице возле Главного штаба, чтобы купить билеты, и вела себя «максимально цивилизовано». «В барах безопаснее, чем в музее», – констатировала модель.

