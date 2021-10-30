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Охранник Эрмитажа повздорил с посетителями. Сопровождающий блогерши вышел из музея с разбитым носом

Блогерша Анастасия Миронова рассказала о конфликте с охранником Эрмитажа

Модель Анастасия Миронова пожаловалась на охранника Эрмитажа, который ударил ее спутника. У мужчины, по предварительной информации, сломан нос.

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О конфликте 30 октября Миронова рассказала в сторис в Instagram. Блогерша-миллионник показала кадры с кровью возле музея и охранника, который грубо с ними разговаривал.

По словам Мироновой, у ее спутника сломан нос, в музей вызвали полицию. Девушка утверждает, что пара встала на улице возле Главного штаба, чтобы купить билеты, и вела себя «максимально цивилизовано». «В барах безопаснее, чем в музее», – констатировала модель.

видео с сайта instagram.com, пользователь mironovanastasiia

В Эрмитаже «Фонтанке» подтвердили факт конфликта и отметили, что первый контакт с охраной состоялся, когда они пытались зайти в музей через выход. В остальных обстоятельствах инцидента сейчас разбираются, но «Эрмитаж в любом случае приносит свои извинения».

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Комментарии (7)

michailPotapov
полупокерам вход в музей закрыт
Владислав М
Дикость какая, а если бы иностранец был, это уже был бы международный скандал. Сначала они тратят кучу бюджетных денег на свой имидж, а потом один неадекватный охранник роняет этот имидж ниже плинтуса. Позорище!
Mafioza
Что ж ты за блогерша така,если не снимала инцидент с самого начала)
интересно ведь,как надо весьти себя столь "цивилизованно",чтобы охранник музея!тебе с ходу в нос дал:)
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