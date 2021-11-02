Взлет и падение «Спутника Лайт»: как петербуржцев лишили QR-кодов «по-быстрому»

В мае 2021 года Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину — «Спутник Лайт». В конце июня первые серии вышли в гражданский оборот . Изобретать долго не потребовалось: по составу новинка идентична первому компоненту «Спутника V». Принцип работы тот же, что и у полновесной вакцины: аденовирус, лишенный возможности размножаться, играет роль доставщика кусочка гена, копирующего коронавирус. Противопоказания, побочные эффекты — те же самые . Но иммунитет официально «вырабатывается» быстрее: всего за 28 дней вместо 42.

Новинку разрешили производить петербургскому «Биокаду» и ещё семи заводам. Сначала разработку хотели отправлять на экспорт, затем прививать молодежь или сотни тысяч мигрантов и иностранных студентов. Но после получения первой партии в Смольном решили для начала просто ускорить вакцинацию.



Помимо дешевизны («Лайт» — самая доступная из российских разработок), она имеет еще и плюс в скорости — сразу после укола можно отчитаться о новом «полностью привитом». Вскоре число «закончивших вакцинацию» жителей Петербурга в статистике оказалось значительно выше, чем число получивших только первую дозу: 1,9 млн против 1,7 млн. Возможность получить QR-код всего за один укол нашли для себя удобной и те, кому прививка нужна была срочно, для работы или путешествий (хоть признана она не везде), и даже вчерашние антипрививочники, некоторым из которых она казалась «меньшим злом», чем двухкомпонентные препараты.



К концу октября начали появляться сообщения о том, что людям вместо «Спутника Лайт» по записи предлагают обычный, а потом и в Смольном признали — вакцина закончилась на складах: остались только 35 тысяч записей и отложенных под них в поликлиниках ампул. Распробовали «Лайт» не только петербуржцы — сообщения о дефиците стали поступать со всей страны. В Кремле объяснили это «неритмичными» темпами вакцинации и пообещали ликвидировать проблемы в сжатые сроки. И ликвидировали — 1 ноября в Петербург прислали 100 тысяч доз. Вот только достанутся они теперь лишь избранным. Регионы получили новые методические рекомендации Минздрава.

