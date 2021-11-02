Взлет и падение «Спутника Лайт»: как петербуржцев лишили QR-кодов «по-быстрому»

В мае 2021 года Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину — «Спутник Лайт». В конце июня первые серии вышли в гражданский оборот. Изобретать долго не потребовалось: по составу новинка идентична первому компоненту «Спутника V». Принцип работы тот же, что и у полновесной вакцины: аденовирус, лишенный возможности размножаться, играет роль доставщика кусочка гена, копирующего коронавирус. Противопоказания, побочные эффекты — те же самые. Но иммунитет официально «вырабатывается» быстрее: всего за 28 дней вместо 42.
Новинку разрешили производить петербургскому «Биокаду» и ещё семи заводам. Сначала разработку хотели отправлять на экспорт, затем прививать молодежь или сотни тысяч мигрантов и иностранных студентов. Но после получения первой партии в Смольном решили для начала просто ускорить вакцинацию.
Помимо дешевизны («Лайт» — самая доступная из российских разработок), она имеет еще и плюс в скорости — сразу после укола можно отчитаться о новом «полностью привитом». Вскоре число «закончивших вакцинацию» жителей Петербурга в статистике оказалось значительно выше, чем число получивших только первую дозу: 1,9 млн против 1,7 млн. Возможность получить QR-код всего за один укол нашли для себя удобной и те, кому прививка нужна была срочно, для работы или путешествий (хоть признана она не везде), и даже вчерашние антипрививочники, некоторым из которых она казалась «меньшим злом», чем двухкомпонентные препараты.
К концу октября начали появляться сообщения о том, что людям вместо «Спутника Лайт» по записи предлагают обычный, а потом и в Смольном признали — вакцина закончилась на складах: остались только 35 тысяч записей и отложенных под них в поликлиниках ампул. Распробовали «Лайт» не только петербуржцы — сообщения о дефиците стали поступать со всей страны. В Кремле объяснили это «неритмичными» темпами вакцинации и пообещали ликвидировать проблемы в сжатые сроки. И ликвидировали — 1 ноября в Петербург прислали 100 тысяч доз. Вот только достанутся они теперь лишь избранным. Регионы получили новые методические рекомендации Минздрава.
«Cогласно обновленной версии временных методических рекомендаций Минздрава РФ «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», вакцину «Спутник Лайт» рекомендовано использовать для вакцинации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 спустя 6 месяцев или вакцинированных ранее (более 6 месяцев) любой вакциной для профилактики COVID-19», — сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.
Таким образом, первой прививкой «Спутник Лайт» теперь может стать только у переболевших. Глава Минздрава Михаил Мурашко связал решение с распространением штамма «дельта», для которого требуется более высокий уровень защиты. А у «Лайта», по данным разработчика, эффективность лишь
Кроме того, глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предполагал, что иммунитет после прививки «Лайтом» будет сохраняться четыре-пять месяцев, что заметно меньше, чем после получения двух доз «Спутника V», где речь идет о годе. Но если человек болел ранее или был вакцинирован, то эффект будет сопоставимым. Таким образом, гораздо эффективнее показалось использовать «Лайт» для поддержания иммунитета, чем для его создания.
Единственный вопрос, который остался после этого решения: что будет с тысячами записей на первичную вакцинацию «Лайтом»? В комитете по здравоохранению заявили, что сделать прививку, нарушая методические рекомендации Минздрава, не получится.
«На решение врача, но врач должен руководствоваться методическими рекомендациями», — резюмировали в комитете.
Таким образом, главной вакциной в городе на Неве останется «
На данный момент в Северной столице полностью вакцинировано обычным «Спутником» 1,47 миллиона жителей, «Спутником Лайт» — 371 тысяча, «КовиВаком» — 36,7 тысячи и «ЭпиВакКороной» — 27 тысяч.
Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»