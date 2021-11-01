В Петербург привезли 100 тысяч доз «Спутника Лайт» для избранных

«Нам необходимо наращивать темпы вакцинации, чтобы быстрее выработать коллективный иммунитет. Но не менее важно, чтобы те, кто привился ранее, прошли ревакцинацию, чтобы повысить уровень защиты от ковида. Также тем, кто переболел, тоже необходимо привиться. Сегодня в городе создано множество возможностей для этого. Прививочные пункты есть не только в медицинских учреждениях, но и в торговых центрах, куда можно прийти без предварительной записи», — прокомментировал губернатор Александр Беглов.
Как писала «Фонтанка», однокомпонентная вакцина «