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В Петербург привезли 100 тысяч доз «Спутника Лайт» для избранных

На фармбазу Петербурга поступила партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 100 тысяч доз, сообщили в Смольном 1 ноября. Как писала «Фонтанка», препарат закончился на складах в конце октября, а затем его предписали использовать только для отдельных категорий вакцинируемых.

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«Нам необходимо наращивать темпы вакцинации, чтобы быстрее выработать коллективный иммунитет. Но не менее важно, чтобы те, кто привился ранее, прошли ревакцинацию, чтобы повысить уровень защиты от ковида. Также тем, кто переболел, тоже необходимо привиться. Сегодня в городе создано множество возможностей для этого. Прививочные пункты есть не только в медицинских учреждениях, но и в торговых центрах, куда можно прийти без предварительной записи», — прокомментировал губернатор Александр Беглов.

Как писала «Фонтанка», однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» в Петербурге теперь используется для ревакцинации уже привитых и для переболевших коронавирусом. Для первой вакцинации предназначен «Спутник V». Но получить QR-код можно будет лишь после второй дозы.

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Комментарии (13)

iigaza
Лайт для 60+ и это правильно!
Мистер Бин
Надо было честно объявить, что "Спутник Лайт" в дефиците из-за нехватки производственных мощностей. Сначала рекомендовали для всех, а теперь, оказывается, только для ревакцинации. Вот к чему эти дипломатические манёвры?
Саша К.
А кто доказал, что вакцинацией быстрее вырабатывается коллективный иммунитет. И второе. Кто доказал, что ревакцинацией они повысят уровень защиты от ковида?
По-моему это просто красивые слова для убеждения ещё не привитых.
В эпидемию ж вообще не прививают, чтобы народ переболел и именно таким образом развился коллективный иммунитет.
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