«Спутник Лайт» идёт в народ. Минздрав заявил о выпуске новой вакцины в гражданский оборот

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот. Об этом 26 июня заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время посещения городской поликлиники в Белгороде.

«Вчера завершен этап контроля, и первые серии «Спутник Лайт» вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот», — цитирует его ТАСС.



Накануне заммэра Москвы Анастасия Ракова, анонсируя выпуск «облегчённого» «Спутника», заявила также об открытии в столице пунктов вакцинации для мигрантов.