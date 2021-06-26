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«Спутник Лайт» идёт в народ. Минздрав заявил о выпуске новой вакцины в гражданский оборот

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот. Об этом 26 июня заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время посещения городской поликлиники в Белгороде.

«Вчера завершен этап контроля, и первые серии «Спутник Лайт» вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот», — цитирует его ТАСС.

Накануне заммэра Москвы Анастасия Ракова, анонсируя выпуск «облегчённого» «Спутника», заявила также об открытии в столице пунктов вакцинации для мигрантов.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, что «Спутник Лайт» подходит также для ревакцинации.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».

Кроме того, в России созданы еще два препарата от COVID-19 — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — «Спутник Лайт».

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Комментарии (3)

aborigenSPB
Чтобы охватить 100% населения, достаточно выпустить только две вакцины: "Спутник-Prezident" и "Спутник- антиPrezident".
266081655
Водку "Спутник" не мешало бы выпустить... Так идея быстрее пойдёт в народ....
NasushnyBread
Нужно расширять ассортимент, чтобы поднять продажи: Спутник-Baby, Спутник- Hard, Спутник-Older, Спутник- True, Спутник-Сarbon-free
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