В Москве откроются пункты вакцинации для мигрантов

Приезжие из других стран смогут также сделать прививку в Москве. Об этом 25 июня заявила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«В ближайшие дни ждём регистрации "Спутника Лайт" на федеральном уровне, выхода этого "Спутника Лайт" в оборот, и будем организовывать пункты вакцинации для мигрантов, также в удобных для них местах», — сказала она в интервью «Первому каналу».

Ракова напомнила, что в Москве на сегодняшний день работает 100 пунктов вакцинации, ещё 15 было открыто в детских поликлиниках (для взрослых), более 40 работают в ТЦ и в павильонах «Мое здоровье».