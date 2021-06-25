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В Москве откроются пункты вакцинации для мигрантов

Приезжие из других стран смогут также сделать прививку в Москве. Об этом 25 июня заявила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«В ближайшие дни ждём регистрации "Спутника Лайт" на федеральном уровне, выхода этого "Спутника Лайт" в оборот, и будем организовывать пункты вакцинации для мигрантов, также в удобных для них местах», — сказала она в интервью «Первому каналу».

Ракова напомнила, что в Москве на сегодняшний день работает 100 пунктов вакцинации, ещё 15 было открыто в детских поликлиниках (для взрослых), более 40 работают в ТЦ и в павильонах «Мое здоровье».

По её словам, Москва достигнет 60-процентного уровня вакцинации к 15 августа в лучшем случае.

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