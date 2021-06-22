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Глава НИЦ им. Гамалеи рассказал, чем ревакцинироваться

Для ревакцинации для тех, кто привился от коронавируса «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком», подходит вакцина «Спутник V». Об этом заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В целом для ревакцинации достаточно «Спутника Лайт», — цитирует агентство слова Гинцбурга 22 июня.

В ГНЦ «Вектор» в понедельник сообщили, что для ревакцинации можно использовать «ЭпиВакКорону» — сколько угодно раз.

21 июня глава комитета по здравоохранению администрации СПб Дмитрий Лисовец объявил, что горожане смогут повторно привиться от коронавируса.

Минздрав уже выработал подходы по ревакцинации от COVID-19. В период эпидемиологического подъёма заболеваемости надо будет делать прививку каждые полгода, при спокойной ситуации — раз в год.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».

Кроме того, в России созданы еще два препарата от COVID-19 — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт».

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Комментарии (2)

vader
А что, в принципе хороший маркетинг. Сделали ничего не делающий препарат - давайте использовать для "ревакцинации", хуже-то не будет.
Ivan Ivanovich
Цирк уехал, клоуны остались
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