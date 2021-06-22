Глава НИЦ им. Гамалеи рассказал, чем ревакцинироваться

Для ревакцинации для тех, кто привился от коронавируса «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком», подходит вакцина «Спутник V». Об этом заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«В целом для ревакцинации достаточно «Спутника Лайт», — цитирует агентство слова Гинцбурга 22 июня.
В ГНЦ «Вектор» в понедельник сообщили, что для ревакцинации можно использовать «ЭпиВакКорону» — сколько угодно раз.
21 июня глава комитета по здравоохранению администрации СПб Дмитрий Лисовец объявил, что горожане смогут повторно привиться от коронавируса.
Минздрав уже выработал подходы по ревакцинации от COVID-19. В период эпидемиологического подъёма заболеваемости надо будет делать прививку каждые полгода, при спокойной ситуации — раз в год.