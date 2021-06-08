«Спутником Лайт» будут прививать молодежь

Заместитель министра здравоохранения рассказал, для кого предназначена облегченная версия российского препарата от коронавируса.



«Прежде всего следует отметить, что эта вакцина направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего на студентов», — цитирует 8 июня заявление Олега Гриднева ТАСС.

По его словам, однократное применение препарата демонстрирует «хорошую выработку иммунитета» и «хороший уровень антител» именно у молодых россиян.