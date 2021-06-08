FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +23
72.93р88.65р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
4
Печать

«Спутником Лайт» будут прививать молодежь

Минздрав: «Спутник Лайт» в первую очередь предназначен для вакцинации молодых людей

Заместитель министра здравоохранения рассказал, для кого предназначена облегченная версия российского препарата от коронавируса.

«Прежде всего следует отметить, что эта вакцина направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего на студентов», — цитирует 8 июня заявление Олега Гриднева ТАСС.

По его словам, однократное применение препарата демонстрирует «хорошую выработку иммунитета» и «хороший уровень антител» именно у молодых россиян.

В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт». По данным Российского фонда прямых инвестиций, эффективность «Спутника Лайт» составляет 79,4 % с 28-го дня после получения иммунизации, он эффективен против всех новых штаммов коронавируса.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

guess
Молодёжь и без ваших вакцин прекрасно живет! Оставьте нас в покое. Обколитесь хоть в доль и поперёк, изверги, а к нам не суйтесь!
Oleg_I
А можно уже Пфайзер / Модерну завезти, а? Платно, вне ОМС. Народ согласен платить. Но колоться вакциной, сертифицированной по всем стандартам. Каждый день стоит сотни жизней. Не стыдно, а? Державники?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний