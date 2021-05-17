FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +25
74.00р89.62р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

ФАС согласовала отпускную цену на «Спутник Лайт» — более чем вдвое дешевле остальных вакцин

Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на однодозный «Спутник Лайт» — 342,36 рубля за дозу (без НДС). Об этом сообщается 17 мая на сайте ведомства.

«После регистрации цены вакцина поступит в гражданский оборот», — отмечается в сообщении.

«Спутник Лайт» (аналог первого компонента «Гам-КОВИД-Вак», то есть «Спутника V») — четвёртая российская вакцина, допущенная для профилактики COVID-19. Минздрав зарегистрировал её в начале мая и включил в рекомендации по профилактике коронавируса. Кроме неё, доступны три двухкомпонентные вакцины: «Спутник V» (предельная цена — 866,81 рубля), «ЭпиВакКорона» (842,02 рубля) и «КовиВак» (866 рублей).

По данным Российского фонда прямых инвестиций, эффективность «Спутника Лайт» составляет 79,4 % с 28-го дня после получения иммунизации, он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Производитель ГК «Р-Фарм» предполагает, что препарат появится в гражданском обороте в июне.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Steelpain
Как же им удобно.. Можно сбагрить залежавшиеся вакцины от гриппа и подемпинговать..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний