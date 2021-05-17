ФАС согласовала отпускную цену на «Спутник Лайт» — более чем вдвое дешевле остальных вакцин

Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на однодозный «Спутник Лайт» — 342,36 рубля за дозу (без НДС). Об этом сообщается 17 мая на сайте ведомства.

«После регистрации цены вакцина поступит в гражданский оборот», — отмечается в сообщении.

«Спутник Лайт» (аналог первого компонента «Гам-КОВИД-Вак», то есть «Спутника V») — четвёртая российская вакцина, допущенная для профилактики COVID-19. Минздрав зарегистрировал её в начале мая и включил в рекомендации по профилактике коронавируса. Кроме неё, доступны три двухкомпонентные вакцины: «Спутник V» (предельная цена — 866,81 рубля), «ЭпиВакКорона» (842,02 рубля) и «КовиВак» (866 рублей).