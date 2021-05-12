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Производитель рассказал, когда ждать вакцину «Спутник Лайт» в гражданском обороте

Новая вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» может появиться в гражданском обороте через месяц

Производитель новой вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» — ГК «Р-Фарм» — предполагает, что препарат появится в гражданском обороте через месяц. Об этом со ссылкой на гендиректора компании Василия Игнатьева 12 мая сообщает ТАСС.

«"Спутник Лайт" зарегистрирован Минздравом около 10 дней назад. Обычно в течение месяца после регистрации препарат поступает в гражданский оборот», — отметил глава «Р-Фарм».

Ранее «Фонтанка» писала, что новую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» смогут производить восемь заводов в России. Среди них — петербургская компания «Биокад».

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