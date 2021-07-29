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Власти Петербурга рассказали, кому достанется первая партия «Спутника Лайт»

Петербургские иностранные студенты и мигранты не смогут оценить первую партию «Спутника Лайт» — её получат граждане России, сообщил 29 июля вице-губернатор Олег Эргашев на пресс-конференции в ТАСС.

«До этого активно обсуждалось, что вакцина будет использоваться в первую очередь для иммунизации трудовых мигрантов и иностранных студентов. Поэтому петербуржцев интересует, доступна ли она для всех желающих или выделена только для иностранных граждан, — написал Эргашев 29 июля на странице «ВКонтакте». — Во вторник на Фармбазу Петербурга доставили 39 320 комплектов доз вакцины. Сейчас её развозят в 100 прививочных пунктов. «Спутник Лайт» рекомендован для вакцинации переболевшим коронавирусом. Однако привиться им по рекомендации врача смогут и другие категории граждан».

По его словам, для проведения иммунизации трудовых мигрантов и студентов из других стран будут использовать следующую поставку. Прививаться гости города будут на коммерческой основе.

Как сообщили в Смольном 27 июля, в Петербург привезли 39 320 комплектов доз. «Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина. Для получения сертификата о вакцинации и иммунитета хватит одного укола.

«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина. Особо рекомендуется для вакцинации переболевших, однако привиться ей смогут по рекомендации врача и другие категории граждан от 18 до 60 лет. Все они получат сертификат о вакцинации. Смольный заказал у НИЦЭМ им. Гамалеи 200 тысяч доз. Первую партию препарата привезли в Петербург 27 июля.

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