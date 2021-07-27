FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +27
74.10р87.32р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
12
Печать

«Спутник Лайт» впервые в Петербурге: его рекомендуют уже вакцинированным и мигрантам

Фармбаза Петербурга впервые приняла партию новой вакцины «Спутник Лайт». Она однокомпонентная — хватит одного укола.

Как сообщили в Смольном 27 июля, в Петербург привезли 39 320 комплектов доз. Из них в расфасовке по одной дозе — 12 320 и по пять доз — 27 000 комплектов.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

«Вакцину «Спутник Лайт» ждали многие петербуржцы. Теперь у них появилась возможность сделать прививку. Прошу всех горожан, кто еще не вакцинировался, сделать это. Нельзя снижать темпы вакцинации, чтобы быстрее сформировался коллективный иммунитет. Только он позволит нам снять ограничения», — прокомментировал губернатор Александр Беглов.

«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина. Особо рекомендуется для вакцинации переболевших, однако привиться ей смогут по рекомендации врача и другие категории граждан от 18 до 60 лет. Все они получат сертификат о вакцинации.

С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинирован 1,26 млн человек, из них 906 тысяч полностью. Первично ревакцинированы 769 человек, закончили цикл ревакцинации 33 человека. Запас вакцины еще на 128 тысяч жителей.

Как писала «Фонтанка», Смольный заказал у НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи 200 тысяч доз «Спутника Лайт» для трудовых мигрантов. Как будет организована вакцинация мигрантов — читайте в нашем разборе.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Хорошъ
Первый компонент Спутника V уже был , поэтому "впервые в Петербурге" звучит странно.
michailPotapov
оксида графена только пол дозы
житель города П.
Больше дна, еще больше! То есть те кто пере болел,те кто вакцинировался ранее и.... мигранты???? Это что за формула такая? И где тут медицина и фармакология????
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний