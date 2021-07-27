Как сообщили в Смольном 27 июля, в Петербург привезли 39 320 комплектов доз. Из них в расфасовке по одной дозе — 12 320 и по пять доз — 27 000 комплектов.

«Вакцину «Спутник Лайт» ждали многие петербуржцы. Теперь у них появилась возможность сделать прививку. Прошу всех горожан, кто еще не вакцинировался, сделать это. Нельзя снижать темпы вакцинации, чтобы быстрее сформировался коллективный иммунитет. Только он позволит нам снять ограничения», — прокомментировал губернатор Александр Беглов.



«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина. Особо рекомендуется для вакцинации переболевших, однако привиться ей смогут по рекомендации врача и другие категории граждан от 18 до 60 лет. Все они получат сертификат о вакцинации.

