Как сообщили в Смольном 27 июля, в Петербург привезли
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
«Вакцину «Спутник Лайт» ждали многие петербуржцы. Теперь у них появилась возможность сделать прививку. Прошу всех горожан, кто еще не вакцинировался, сделать это. Нельзя снижать темпы вакцинации, чтобы быстрее сформировался коллективный иммунитет. Только он позволит нам снять ограничения», — прокомментировал губернатор Александр Беглов.
«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина. Особо рекомендуется для вакцинации переболевших, однако привиться ей смогут по рекомендации врача и другие категории граждан от 18 до 60 лет. Все они получат сертификат о вакцинации.
С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинирован 1,26 млн человек, из них 906 тысяч полностью. Первично ревакцинированы 769 человек, закончили цикл ревакцинации 33 человека. Запас вакцины еще на 128 тысяч жителей.
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