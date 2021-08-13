Фото: предоставлено организаторами / пресс-служба Visit Finland Поделиться Поделиться







Второй августовский уик-энд богат на события нестандартные: в городе историки проведут архитектурную VR-экскурсию, целый фестиваль посвятят этнической музыке, а в сети выложат выступление Теодора Курентзиса с Зальцбургского фестиваля.

Балалайки и мантры — на фестивале этнического звучания 14 и 15 августа, 12+



Автор: Otyken & AndreyMedonos/YouTube

Одно из главных событий лета — фестиваль «Музыки мира». Площадками для шестого этнического праздника станут Шереметевский дворец и ТЮЗ имени А.А. Брянцева. Виртуоз балалайки Даня Воронков устроит мастер-класс, а затем вместе со своим бэндом Balalounge покажет, как можно создавать современную танцевальную музыку при помощи этого инструмента. Другие участники — коллектив Go Kirtan — исполнят сет песен, где текст — это мантры. На сцену вынесут мриданг — особый барабан с двумя мембранами, одна из которых даёт высокий звук, а вторая — боевой.



Молодые оперные звёзды — в Капелле 14 августа, 19:00, 12+



Фото: с сайта capella-spb.ru Поделиться Поделиться







В Капелле в субботу гала-концертом откроют XIII Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. К зрителям выйдут Дзамболат Дулаев, Сергей Севастьянов, Сергей Кузьмин — лауреаты и призеры предыдущего сезона. Вход — по обязательной, но бесплатной регистрации. На YouTube пройдёт онлайн-трансляция.

Горожан зовут обнимать деревья До 28 августа, 0+



В Финляндии уже во второй раз проходит Международный чемпионат мира по объятиям с деревьями, и из-за пандемии коронавируса принять участие в нём можно онлайн. От участников требуется найти понравившееся дерево, «искренне» обнять его и отослать снимок организаторам или выложить в Instagram под хэштегами #TreeHugging и #HaliPuu. Важно указать точное местоположение дерева и коротко рассказать, почему из миллионов других было выбрано именно оно. Очное соревнование назначено на 21 августа, следить за происходящим можно на YouTube.

Искусство заполонило дворы Капеллы До 30 сентября, 0+



Фото: vk.com/idcapella_spb Поделиться Поделиться







Во дворах Капеллы в этом августе установили множество арт-объектов. Тем, кто будет неподалёку, обязательно стоит заглянуть на набережную Мойки, чтобы посмотреть на работы скульптора, «папы» петербургского ангела Романа Шустрова, и его жены Марии Касьяненко. Их обоих не стало во время пандемии. Среди других любопытных артов — бабочки из полиэтиленовых пакетов и инсталляция «Дополненная нереальность», вспыхивающая разными цветами по велению алгоритмов.

В музеях

Утопию в Петербург привезли из Тюмени С 15 августа до 12 сентября, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Погружение в тему того, как прямо сейчас меняется мир, гарантировано посетителям выставки «Утопия для синтезатора в тёплых тонах» в пространстве Prografika. Пришедшим предложат подумать о цифровизации и информационном потреблении во время обхода залов с 3D-объектами и проекциями. Среди авторов работ — тюменские художники Артём Долгих, Марина Малюгина, Алёна Козиол.

РНБ разложит Петергоф «по полочкам» До 5 сентября, 12+

Фонтанной системе «Петергофа» в этом году исполнилось 300 лет. Осмыслить историю создания парка и многочисленных переплетений труб и уникальной системы водоёмов ансамбля решили в Российской национальной библиотеке. В здании на Московском проспекте открыли экспозицию «Диковина затей петровских», выставили документы, альбомы, путеводители и иллюстрированные книги. Вход бесплатный, нужно показать читательский билет.



МИСП зовёт смотреть новое До 5 сентября, 12+



Фото: с сайта mispxx-xxi.ru Поделиться Поделиться







Музей искусства Санкт-Петербурга XX — XXI веков входит в август сразу с несколькими новыми выставками. Петербургский художник Владимир Загоров показывает «Путешествие вдоль берега. То, что вокруг» — под таким названием представлены около сорока полотен и пространственных объектов разных форм и размеров. Сквозная тема всех произведений — жёлтые и розовые оттенки. Другая выставка — «Поэзия бытия» — ретроспективная. Она приурочена к 80-летнему юбилею художника Светланы Фадеенко — одного из основателей ленинградской графической школы второй половины ХХ века.

Вещи «оживают» в «Эрарте» До 31 октября, 12+

«Праздник непослушания оживших вещей» — так можно было бы описать происходящее на выставке испанского фотографа-сюрреалиста Гарсиа де Марины. Автор играючи комбинирует новые образы из вещей нам привычных: две кухонные лопатки и куриное яйцо на его снимках становятся макро-изображением курицы, а глобус и противогаз — черепом. Сам автор характеризует свое творчество как «визуальную поэзию».



Любителям театра

У Русского музея сыграют Пушкина 13 августа, 15:30, 6+



Фото: Русский музей / vk.com Поделиться Поделиться







Режиссёр, актёр театра «Монплезир» Игорь Ларин сыграет моноспектакль «Евгений Онегин. Рисунки на полях» в Михайловском саду. Отрывки из классического романа в стихах он представит в виде зарисовок и попробует по-новому посмотреть на хрестоматийный сюжет. Вход на представление свободный для всех.

«Одиссею» поставят с ног на голову 14 и 15 августа, 19:00, 16+

Что случилось бы, будь Одиссей не героем, а обычным человеком, решили представить в театре «Балтийский дом». Текст по мотивам Гомера адаптировал режиссёр Андрей Прикотенко, а художник-постановщик Ольга Шаишмелашвили создала для героев футуристичные наряды, сделав выбор в пользу драпировки и водолазных костюмов.

Узнать новое

Аствацатуров разговорит Садулаева 13 августа, 19:30, 18+

В июне был издан новый роман автора «Готских писем» Германа Садулаева. Главный герой книги «Земля-воздух-небо» «показывает» читателю и первую чеченскую кампанию, и Луганск после 2014 года, и, что главное, поднимет вопрос о том, «как умирать, как жить и на что надеяться, если война для Homo sapiens столь же неизбежна, сколь и желанна». Об истории создания работы и её сюжете в книжном «Во весь голос» подробно расскажет сам автор на встрече под модераторством Андрея Аствацатурова. Нужна регистрация.



Эрмитажный кот покажет любимые залы 13 августа, 20:00, 0+



Музеи и библиотеки от «Царского Села» до РНБ вовсю осваивают TikTok, и Эрмитаж — не исключение. В пятницу в эфир выйдет кот Сигизмунд и покажет зрителям парадные залы. Видеоэкскурсия появится на странице Эрмитажа в социальной сети, для поиска удобно будет воспользоваться хэштегом #МузейныйТикТок.

Итальянский цирк Togni в Цирке на Фонтанке С 14 августа по 6 сентября, 0+

Всемирно известный Итальянский цирк Togni (Circo Togni), в котором существование одноименной династии насчитывает уже более 150 лет, представит в Цирке на Фонтанке масштабное шоу с участием дрессировщиков слонов и тигров «Тоньи». В России итальянские артисты находятся уже более трех лет и за это время побывали в крупнейших городах нашей огромной страны. Шоу проходит под живую музыку в исполнении оркестра Circo Togni под руководством Кирилла Хилько.

Историк «познакомит» с доктором Пушкина 14 августа, 12:00, 12+

Татьяна Тюлюкина уже много лет водит экскурсии по петербургским кладбищам и изучает судьбы немцев в России. В этот уик-энд она собирает группу желающих сходить на Смоленское лютеранское кладбище. Среди русских патриотов немецкого происхождения, о которых пойдёт речь во время прогулки, — автор первого в Петербурге курса теоретической астрономии Фёдор Шуберт, врач Николай Арендт, помогавший Пушкину после дуэли, и Давид Гримм — один из создателей русского стиля в архитектуре. На знаменитости, имена которых почему-то редко звучат на уроках истории, ведущая и сосредоточится.



«Бумажная архитектура» станет VR-реальностью 14 августа, 12:00, 12+

Экскурсию совсем нового формата предлагает команда «Петербург глазами инженера»: участники встречи «Несбывшийся и утраченный Петербург» увидят фантастические и просто «не случившиеся» архитектурные строения в центре — от Башни Татлина, памятника III Коммунистическому интернационалу, до Петровского наплавного моста и гигантского одноарочного моста Кулибина через Неву. Всё что нужно, чтобы они возникли, — воспользоваться VR-очками. Подробно о проекте и моделировании зданий в большом материале писала «Фонтанка».



Фото: предоставлено Arvizio Поделиться Поделиться







В «Манеже» расскажут, кого нам бояться 14 августа, 15:00, 18+

На этих выходных в «Манеже» с лекцией «Будущее — люди, роботы или стихии: того ли мы боимся?» выступает психолог и маркетинговый аналитик Янина Ледовая. Спикер поделится мыслями о том, что социальные сети приносят нам не только ощущение упущенных возможностей и одиночество, но и дают большие возможности. Слушать пустят только с электронным билетом на выставку New Nature арт-группы Recycle и подтвержденной регистрацией на событие.

На экране

«Аннетт» покажет магию музыки С 12 августа, 18+

Весь фильм «Аннетт» режиссёра Леоса Каракса построен на музыке: герои поют всюду и в любых обстоятельствах. В качестве соавторов картины, которой в июле открылся Каннский кинофестиваль, выступают братья Мэйл из группы Sparks. Сюжет построен на истории любви провокационного стендап-комика (Адам Драйвер) и оперной дивы (Марион Котийяр) и появлении в их жизни дочери с уникальным дарованием.



Фото: скриншот трейлера / YouTube Поделиться Поделиться







В кино научат быть главным С 12 августа, 16+

Герой Райана Рейнольдса в «Главном герое» каждый день ходит на работу в банк. Вот только он не преуспевающий финансист, а просто кассир. Однажды мужчина осознаёт, что мир вокруг — не больше, чем компьютерная игра, и тут всё меняется: он решает делать то, что ему хочется. Кстати, одна из главных ролей в фантастической и весёлой картине Шона Леви досталась Тайке Вайтити — автору «Кролика Джоджо».

«Вечный свет» вернут зрителю 13 августа, 18+

В пространстве «Третье место» пятничным вечером покажут «Вечный свет» Госпара Ноэ. На экране Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль путешествуют среди декораций причудливого фильма, готовятся к роли ведьм и сталкиваются с собственными демонами. О значении причудливой картины, вышедшей в 2020 году, перед показом расскажет киножурналист Ксения Ильина.



Автор: weareaonefilms/YouTube

На «Ленфильме» научат любить 13 августа, 13:10, 16+

Фильм «Любить» Михаила Калика был снят в 1968 году, но доделан окончательно лишь в 1990-м — до этого цензура успела изъять и переделать ленту без ведома автора. Теперь работу, состоящую из четырёх новелл об отношениях, возвращают в прокат. Идти на неё на «Ленфильм» стоит хотя бы из-за музыки Микаэла Таривердиева.

«Космонавт» отдаёт дань Цою 15 августа, 19:00, 18+



Автор: cdkino/YouTube

«Космонавт» на один вечер станет кинозалом, чтобы вернуть на большие экраны «Лето» Кирилла Серебренникова. По легенде, крутящейся в музыкальных кругах, группа «Кино» получила такое название, потому что Виктор Цой вдохновился аналогичной надписью на здании нынешнего клуба во время одной из прогулок.

Курентзиса слушаем и смотрим из дома

До 8 октября, 16+

26 июля на Зальцбургском фестивале — одном из самых важных событий в мире академической музыки — прошла премьера оперы «Дон Жуан» в постановке Теодора Курентзиса и Ромео Кастеллуччи при участии оркестра и хора musicAeterna. Теперь видеозапись выступления на несколько месяцев будет доступна для просмотра онлайн на сайте. Тем, кто готов послушать только музыку и не обращать внимание на «картинку», стоит запустить эфир швейцарской радиостанции SRF2 culture: запись «Дон Жуана» станет доступна для прослушивания с 21:00 15 августа.

Кино на любой вкус от MIEFF До 17 августа, 18+

Шестой Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF в этом году впервые обзавёлся онлайн-программой. В сети несколько дней открыт доступ к девяти работам молодых авторов. Все фильмы идут на языке оригинала с английскими субтитрами. В списке собраны картины длительностью от минуты до получаса. Жюри отбирало десяток работ из полутысячи заявок.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

