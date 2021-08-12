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«Балтийский дом» отправится в Одиссею

14 и 15 августа на сцене театра «Балтийский дом» состоится премьера «Одиссеи». Текст одного из самых влиятельных произведений в мировой культуре режиссер Андрей Прикотенко адаптировал сам, написав пьесу по мотивам гомеровской поэмы.

Фото: пресс-служба театра «Балтийский дом»
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Время действия сохранено — то же, что и у Гомера. А вот Одиссей оказывается не героем, а обыкновенным человеком. С присущими такому человеку эмоциями, страстями, поступками, взглядами. И мечтами, главная из которых — возвращение домой, к любимым жене и сыну. Враги — троянцы, циклопы, химеры — будут ожидаемо мешать осуществлению этих планов, друзья — помогать и поддерживать в продвижении к цели. История будет рассказана не только языком драматического театра, но и музыкальным и пластическим.

Художник-постановщик Ольга Шаишмелашвили одела персонажей в костюмы, которые вполне могли бы появиться в каком-нибудь фантастическом блокбастере: одних закутает в ткани с драпировками, других — в водолазные костюмы. Художник по свету Денис Солнцев сочинил запоминающуюся светопись, а музыку к спектаклю написал молодой композитор Илья Голицын, ранее сотрудничавший с новосибирским театром «Старый дом».

Фото: пресс-служба театра «Балтийский дом»
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В спектакле заняты: Тарас Бибич, Арсений Воробьев, Игорь Гоппиков, Дехиар Гусев, Роман Дряблов, Юрий Елагин, Елена Карпова, Олег Коробкин, Мария Лысюк, Егор Лесников, Александр Муравицкий, Анастасия Подосинникова, з. а. России Дарья Юргенс.

Начало в 19:00.

16+

Наталия Эфендиева

Фото: пресс-служба театра «Балтийский дом»
Фото: пресс-служба театра «Балтийский дом»

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