«Балтийский дом» отправится в Одиссею

14 и 15 августа на сцене театра «Балтийский дом» состоится премьера «Одиссеи». Текст одного из самых влиятельных произведений в мировой культуре режиссер Андрей Прикотенко адаптировал сам, написав пьесу по мотивам гомеровской поэмы.
Время действия сохранено — то же, что и у Гомера. А вот Одиссей оказывается не героем, а обыкновенным человеком. С присущими такому человеку эмоциями, страстями, поступками, взглядами. И мечтами, главная из которых — возвращение домой, к любимым жене и сыну. Враги — троянцы, циклопы, химеры — будут ожидаемо мешать осуществлению этих планов, друзья — помогать и поддерживать в продвижении к цели. История будет рассказана не только языком драматического театра, но и музыкальным и пластическим.
Художник-постановщик Ольга Шаишмелашвили одела персонажей в костюмы, которые вполне могли бы появиться в каком-нибудь фантастическом блокбастере: одних закутает в ткани с драпировками, других — в водолазные костюмы. Художник по свету Денис Солнцев сочинил запоминающуюся светопись, а музыку к спектаклю написал молодой композитор Илья Голицын, ранее сотрудничавший с новосибирским театром «Старый дом».
В спектакле заняты: Тарас Бибич, Арсений Воробьев, Игорь Гоппиков, Дехиар Гусев, Роман Дряблов, Юрий Елагин, Елена Карпова, Олег Коробкин, Мария Лысюк, Егор Лесников, Александр Муравицкий, Анастасия Подосинникова, з. а. России Дарья Юргенс.
Начало в 19:00.
16+
Наталия Эфендиева