«Два пытливых ума» схлестнулись в Ленинском читальном зале. Мужчин авторы видео обозначили именами персонажей игры Mortal Kombat. Так, Саб-Зиро находился в поисках лучшего места, опробовав несколько точек, он поднялся на второй этаж. В этот момент Скорпион закончил протирать влажными салфетками поверхность стола, наведя порядок, он отлучился в буфет.

Реконструкцию поединка за место в читальном зале показали в Российской национальной библиотеке в Петербурге. Ролик пресс-служба учреждения опубликовала в TikTok 28 апреля.

Саб-Зиро, заметив стол, на котором «едва обсох состав спиртовых салфеток», понял, что это и есть место, которое он так долго искал. Уступить стул Скорпиону он отказался. Начался поединок, который прервала Росгвардия.

«Поведение читателей в библиотеке регламентируют правила, которые менялись на протяжении столетий. Так, в XIX веке читателям было запрещено приносить в библиотеку шпаги, для них в гардеробе отвели специальное место для хранения. За более чем 200-летнюю историю в библиотеке происходило много разных неоднозначных случаев», — прокомментировал представитель пресс-службы Российской национальной библиотеки Андрей Тарасов.



Петербуржцы подрались в библиотеке 24 апреля, одного из них увезли в травмпункт, другого — отправили в отдел полиции.