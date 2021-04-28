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«На столе едва обсох состав спиртовых салфеток». В Российской национальной библиотеке реконструировали драку «двух пытливых умов»

В петербургской библиотеке показали видео драки читателей с помощью персонажей Mortal Kombat

Реконструкцию поединка за место в читальном зале показали в Российской национальной библиотеке в Петербурге. Ролик пресс-служба учреждения опубликовала в TikTok 28 апреля.

«Два пытливых ума» схлестнулись в Ленинском читальном зале. Мужчин авторы видео обозначили именами персонажей игры Mortal Kombat. Так, Саб-Зиро находился в поисках лучшего места, опробовав несколько точек, он поднялся на второй этаж. В этот момент Скорпион закончил протирать влажными салфетками поверхность стола, наведя порядок, он отлучился в буфет.

Саб-Зиро, заметив стол, на котором «едва обсох состав спиртовых салфеток», понял, что это и есть место, которое он так долго искал. Уступить стул Скорпиону он отказался. Начался поединок, который прервала Росгвардия.

@nationallibraryofrussia

О драке в Российской национальной библиотеке #публичка #библиотека #апрельскиетезисы #mortalkombat #морталкомбат #рек #разборкапитерская #rec

♬ оригинальный звук - Nationallibraryofrussia

«Поведение читателей в библиотеке регламентируют правила, которые менялись на протяжении столетий. Так, в XIX веке читателям было запрещено приносить в библиотеку шпаги, для них в гардеробе отвели специальное место для хранения. За более чем 200-летнюю историю в библиотеке происходило много разных неоднозначных случаев», — прокомментировал представитель пресс-службы Российской национальной библиотеки Андрей Тарасов.

Петербуржцы подрались в библиотеке 24 апреля, одного из них увезли в травмпункт, другого — отправили в отдел полиции.

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Комментарии (5)

Grotesk
долго смеялся - году дак в 85 прошлого века посетил сей родник знаний с целью изучить свежий иностранный технический журнал... в заполненном на половину зале выбрал свободный стол... только окунулся в мир плохопонимаемых английских терминов - около меня появляется скорпион с бородкой и усами а-ля три мушкетера и заявляет, что сей стол он занял, когда меня еще на свете не было... отлично понимая, что людей с психическими отклонениями около 10 процентов, а среди научных работников этот процент много выше - пересел за соседний...
Uni
Ж.... поднял - место потерял. Как будто в советской школе не учились. )
Akabos
Хороший тамада и конкурсы интересные)))
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