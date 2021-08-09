Международный чемпионат мира по объятиям с деревьями TreeHugging 2021 пройдёт 21 августа в Леви, на севере Финляндии. Среди зарегистрированных участников есть и россияне. Об этом 9 августа сообщается на сайте мероприятия.

В чемпионате есть три категории: объятия на скорость, самоотдача и фристайл. Для дистанционного участия нужно прислать фотографию в обнимку с деревом на почту мероприятия или опубликовать в Instagram с хэштегом #TreeHugging, указав географические координаты дерева и объяснив, чем оно так приглянулось.



Как и в прошлом году, в офлайн-соревнованиях в связи с пандемией участвуют местные жители. На чемпионат заявились выходцы из девяти стран: Финляндии, США, Австралии, Эстонии, Германии, Италии, Малайзии, России и Шотландии.

Победитель онлайн-чемпионата мира TreeHugging 2021 будет приглашен принять участие в соревновании 2022 года в финском лесу Халипуу вживую. Он получит билет на двоих на поезд по маршруту Хельсинки-Рованиеми-Хельсинки, недельное пребывание на двоих в Леви и частную поездку на двоих в лес Халипуу во время чемпионата по обниманию деревьев в следующем году.