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Россияне примут участие в чемпионате по обниманию деревьев в Финляндии

Международный чемпионат мира по объятиям с деревьями TreeHugging 2021 пройдёт 21 августа в Леви, на севере Финляндии. Среди зарегистрированных участников есть и россияне. Об этом 9 августа сообщается на сайте мероприятия.

В чемпионате есть три категории: объятия на скорость, самоотдача и фристайл. Для дистанционного участия нужно прислать фотографию в обнимку с деревом на почту мероприятия или опубликовать в Instagram с хэштегом #TreeHugging, указав географические координаты дерева и объяснив, чем оно так приглянулось.

Как и в прошлом году, в офлайн-соревнованиях в связи с пандемией участвуют местные жители. На чемпионат заявились выходцы из девяти стран: Финляндии, США, Австралии, Эстонии, Германии, Италии, Малайзии, России и Шотландии.

Победитель онлайн-чемпионата мира TreeHugging 2021 будет приглашен принять участие в соревновании 2022 года в финском лесу Халипуу вживую. Он получит билет на двоих на поезд по маршруту Хельсинки-Рованиеми-Хельсинки, недельное пребывание на двоих в Леви и частную поездку на двоих в лес Халипуу во время чемпионата по обниманию деревьев в следующем году.

Необычное соревнование впервые состоялось в 2020 году. Тогда в онлайн-конкурсе победила Ирина из Москвы. Фото-победитель «воплощало в себе чистую радость и тепло, свидетельствовавшие о глубокой любви к природе», отмечают организаторы.

Финляндия славится своими необычными соревнованиями. Среди них — болотный футбол, футбол в тапочках, ЧМ по перетаскиванию жён, метание мобильника, ЧМ по игре на воображаемой гитаре, забег на лошадях на палках, чемпионат по бегу задом наперёд, чемпионат по разговорам о погоде, чемпионат по пинанию стены и даже лыжные гонки по болоту в платьях в цветочек и на каблуках.

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Комментарии (2)

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