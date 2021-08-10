В Петербурге покажут утопию и «синтезатор в тёплых тонах»

На выставке «Утопия для синтезатора в тёплых тонах» петербуржцам предложат поразмышлять о цифровизации жизни, посмотреть на проекции в 3D и другие технические арт-объекты. Обещают яркие фотогеничные вещи, по смыслу удачно дополняющие выставку Recycle в Манеже.
В организаторах — тюменский центр «Контора пароходства», который, как видим, налаживает горизонтальные связи в регионах, отчасти продолжая идею нашумевшего проекта «Немосква». Выставка в Prografika станет первым выездным проектом «Конторы» — придуманным и собранным в Тюмени, но реализованным в Петербурге.
Среди художников — Артём Долгих, Марина Малюгина, Алёна Козиол, Константин Росляков и Александра Жернова. Они предложат свои образы на тему изменений в человеке, который живёт в мире моментального распространения информации, любые товары и готовую еду получает с доставкой на дом, а работает удалённо.
Выставка «Утопия для синтезатора в тёплых тонах» пройдёт в пространстве Prografika с 15 августа по 12 сентября, будет открыта со среды по воскресенье с 12 до 20, вход свободный. 0+
Анастасия Семенович