Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Арт-группа Recycle — творческий дуэт Андрея Блохина и Георгия Кузнецова — известна всему художественному миру, хотя и появилась лишь в 2008 году. За это время были: Галерея «Триумф», престижная Премия Кандинского, Музей современного искусства PERMM, наконец, несколько проектов на Венецианской биеннале (включая большой в российском павильоне). Там художники показали проект с дополненной реальностью, теперь приехавший на выставку в Петербурге: в белых пластиковых кубах замурованы человеческие фигуры «забаненных» за те или иные проступки в Интернете пользователей — увидеть этих мужчин и женщин целиком можно только на экранах смартфонов.



Recycle экспериментируют с формой и идеей, которую отражает их название: переработка канонов, традиций, привычных форм, которая в итоге выливается в нечто новое и удивляющее. В «Манеже» показывают «саркофаги», выполненные в виде уличных мусорных баков с лепниной. С ними соседствуют выполненные из белой сетки горельефы, также по-античному красивые, но пустые внутри (и это одно из направлений для мысли: что современные войны человека с самим собой против войн прошлого?). Они оставляют у посетителя выставки ощущение путешествия в технически продвинутое будущее — за счет визуальной новизны материала и обсуждаемой темы: это битва людей и «ботов», где первых от вторых отличает разве что наличие проводков.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Recycle не первый раз в петербургском «Манеже»: они были в нем до ремонта, а потом стали участниками первой его выставки после реконструкции летом 2016 года. К 2021 году дополненной реальности в их работах стало только больше.

На выставку нужно приходить с хорошо заряженными смартфонами, в которых будет достаточно места для установки нового приложения, фотографий и видео. Даже этикетки к работам вынесены в виртуальное пространство, не говоря о тех произведениях, замысел которых не понять без особой программы. Вы видите простую и понятную скульптуру, отсылающую к творчеству Мондриана, и в то же время при наведении на нее камеры — движущихся людей, которые доказывают, говорят по телефонам прямо в шаге от вас.



Но закон дополненной реальности действует и «в обратном направлении». «Это не существует», — гласит вертикальная табличка в другом конце «Манежа». И действительно, если навести на нее камеру, физически существующий в реальном пространстве объект становится невидимым.

Телефон даже будет «смотреть» за вас один из разделов выставки. В этом видится ирония художников над современным зрителем: если всё равно современная публика всё смотрит с экрана смартфона, снимая на него то, что кажется интересным, — так пусть телефоны и «заходят» в павильон (точнее, заезжают на тележках поезда) с поставленными на запись камерами. А хозяева подождут снаружи и потом посмотрят, что там было, на экране.



Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Именно будущее отношений человека с виртуальным миром, этой границы, о которую спотыкается современный человек, — и стало главной мыслью выставки. Мир полувиртуального существования уже давно здесь, в этом новизны нет, но Recycle его визуализируют, открывая в него дверь на входе на экспозицию своим объектом «Ноль» (оммаж Тимуру Новикову?), тоже наполовину не существующим: в ноль превращается арка, отражающаяся в металлических пластинах пола — металлической «воды». Нули же встречают зрителя на улице над ступенями выставочного зала.



Очень кстати в этой вселенной пришелся один из самых «старых» объектов арт-группы, представляющий собой следы человека (или не человека), самостоятельно появляющиеся на дорожке из белых пенопластовых шариков и тут же исчезающих. Хорошо это или плохо, что следов не остается? А оставим ли след мы и не пожалеем ли об этом?

Одним из разделов выставки Recycle пробуют проиллюстрировать каждому посетителю его собственный цифровой след и на его основе предсказать будущее: на выбор — по «хорошему» сценарию и по «плохому». Посетителю предлагается загрузить несколько своих фотографий или предоставить доступ к странице в одной из соцсетей, а потом зайти в комнату. Впрочем, многого от «гадалки» ждать не стоит: во всяком случае, те кадры счастливого будущего, которыми система хотела «порадовать» корреспондента «Фонтанки», пообещали весьма сомнительные удовольствия — вроде не слишком живописного озера по виду где-то в Ленобласти и кулинарной книги. Негативный сценарий и вовсе больше напомнил страшилки из книжек, которые даже в средней школе уже не пугают.



Тему Интернета как религии нашего времени художники рассматривают в нескольких своих объектах: в дальнем конце первого этажа представлен готический портал храма со скульптурой, собранный из проводов. С обратной его стороны — клуатр, внутренний дворик с характерными для европейской архитектуры арками галерей и фонтаном посредине. Только галереи собраны не из камня, а из проводов, а воду в фонтане заменяет игра светодиодных лампочек.

«Телевизор нам природу заменил» — хочется сказать, забравшись на второй этаж выставочного зала: почти весь его занимает «Лес истекших ссылок» — большая инсталляция из темных пластиковых листьев, на которые нанесены некие ссылки и символы. Сумрачное пространство, в котором очутится посетитель выставки, выведет его к огороженному газону в японском стиле — «Саду расходящихся камней» (весточка Борхесу с его расходящимися тропками). Объект роботизирован, так что камни очень медленно, но движутся. И тоже оставляют следы. Вроде бы пространство для философской мысли есть. Но с ней — как с предсказаниями: мысли эти не радуют и не пугают.



Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

Выставка в «Манеже» будет открыта для посетителей до 15 сентября. Параллельно с ней один из объектов Recycle c дополненной реальностью можно посмотреть в пространстве «Третье место».

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»