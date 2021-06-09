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«Царское Село» зашло в TikTok с купанием коня и безлюдными дворцовыми залами

Царское Село завело аккаунт в TikTok. Первые три ролика появились на странице @tsarskoe_selo 9 июня, в день 103-летия музея-заповедника.

Одно из опубликованных видео — медитативная прогулка по Екатерининскому дворцу под музыку: кадры, снятые на улице с дрона, сменяются теми, которые были сделаны в анфиладах залов.

Другой пост знакомит зрителя с царскосельским конем Казначеем, или, как его ещё ласково называют, Кузей. Подписчикам рассказывают милые детали — про Кузину любовь принимать душ из-под шланга, угощаться сладкими яблоками и гулять за пределами конюшни. К слову, музею есть куда развивать «звериную» тему: в заповеднике также содержат павлинов.

@tsarskoe_selo

#царскоесело #животные

♬ SUNNY DAY - Matteo Rossanese

Часть контента будет исторически-познавательной. Подписчикам уже показали парадное придворное платье великой княгини Ксении Александровны — родной сестры Николая II. Длина шлейфа наряда, расшитого шёлковыми и золочёными нитями, пайетками, — больше 2,5 метров, что с ходу говорило об очень высоком статусе хозяйки наряда. Раритет XIX века хранится в фондах музея-заповедника.

«Царское Село — лучшее место на Земле, мы сами в этом убеждены. Наша красота способна «заразить» всех, вне зависимости от возраста, пристрастий, убеждений. Поэтому в TikTok делаем ставку на молодых. Хотим, чтобы у них возникло непреодолимое желание бросить всё и приехать», — прокомментировали запуск TikTok в пресс-службе музея.

Аккаунты в молодежной соцсети заводит все больше учреждений культуры. Например, сотрудники Российской национальной библиотеки начали вести ТикТок несколько месяцев назад. На странице @nationallibryofficial показывают редкие книги, газеты, журналы и делятся интересными историческими фактами, а иногда разыгрывают сценки. В апреле, после того, как в читальном зале подрались двое петербуржцев, на странице появилось шуточное видео, в котором «два пытливых ума» получили имена персонажей игры Mortal Kombat, а затем сошлись в поединке.

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Комментарии (1)

Dimitry Antonov
Царское село, музей-заповедник и Тик-Ток?🤭
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