Другой пост знакомит зрителя с царскосельским конем Казначеем, или, как его ещё ласково называют, Кузей. Подписчикам рассказывают милые детали — про Кузину любовь принимать душ из-под шланга, угощаться сладкими яблоками и гулять за пределами конюшни. К слову, музею есть куда развивать «звериную» тему: в заповеднике также содержат павлинов .

Одно из опубликованных видео — медитативная прогулка по Екатерининскому дворцу под музыку: кадры, снятые на улице с дрона, сменяются теми, которые были сделаны в анфиладах залов.

Царское Село завело аккаунт в TikTok. Первые три ролика появились на странице @tsarskoe_selo 9 июня, в день 103-летия музея-заповедника.

Часть контента будет исторически-познавательной. Подписчикам уже показали парадное придворное платье великой княгини Ксении Александровны — родной сестры Николая II. Длина шлейфа наряда, расшитого шёлковыми и золочёными нитями, пайетками, — больше 2,5 метров, что с ходу говорило об очень высоком статусе хозяйки наряда. Раритет XIX века хранится в фондах музея-заповедника.



«Царское Село — лучшее место на Земле, мы сами в этом убеждены. Наша красота способна «заразить» всех, вне зависимости от возраста, пристрастий, убеждений. Поэтому в TikTok делаем ставку на молодых. Хотим, чтобы у них возникло непреодолимое желание бросить всё и приехать», — прокомментировали запуск TikTok в пресс-службе музея.



Аккаунты в молодежной соцсети заводит все больше учреждений культуры. Например, сотрудники Российской национальной библиотеки начали вести ТикТок несколько месяцев назад. На странице @nationallibryofficial показывают редкие книги, газеты, журналы и делятся интересными историческими фактами, а иногда разыгрывают сценки. В апреле, после того, как в читальном зале подрались двое петербуржцев, на странице появилось шуточное видео, в котором «два пытливых ума» получили имена персонажей игры Mortal Kombat, а затем сошлись в поединке.

