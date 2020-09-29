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29.09.2020 18:14
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Петербуржцев просят придумать имя для двухмесячного малыша-павлина в Царском Селе

Сотрудники Императорской фермы в Царском Селе объявили конкурс на имя для павлина, который родился в комплексе два месяца назад. Сообщение об этом 29 сентября появилось в социальных сетях.

До этого такие птицы на Императорской ферме никогда не рождались. Когда в июле самка царскосельского павлина снесла яйца, сотрудники сразу же положили их в инкубатор. Из пяти проклюнулось лишь одно.

«Это неудивительно: когда павлины содержатся в неволе, они не так продуктивны. Девочка получилась крепкая. И спустя два месяца она переехала в птичник Императорской фермы», — поделился заведующий кафедрой птицеводства и мелкого животноводства Аграрного университета Борис Павлов, к которому за помощью обратились в Царском Селе. Сейчас птенец живёт вместе со своей мамой и другими родственниками, ест овощи и зерновую смесь и гуляет на свежем воздухе.

Варианты имён для девочки сотрудники собирают до 9 октября. Тот горожанин, чьё имя выберут в результате, получит в благодарность приз. Предложить свой вариант можно под записью с объявлением конкурса.

Экзотические птицы живут во многих музеях-заповедниках. Так, в 2019 году в комплексе «Дворцовая ферма» в Гатчине поселились фазаны.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

Фото: ГМЗ «Царское Село»

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Комментарии (4)

W Bons
какой такой павлин-мавлин , не видишь , мы кушаем (с)
вадики
Павлин говоришь????
Northern Hillbilly
Павлин Павлиныч, естественно
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