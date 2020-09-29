Петербуржцев просят придумать имя для двухмесячного малыша-павлина в Царском Селе

Сотрудники Императорской фермы в Царском Селе объявили конкурс на имя для павлина, который родился в комплексе два месяца назад. Сообщение об этом 29 сентября появилось в социальных сетях.



До этого такие птицы на Императорской ферме никогда не рождались. Когда в июле самка царскосельского павлина снесла яйца, сотрудники сразу же положили их в инкубатор. Из пяти проклюнулось лишь одно.



«Это неудивительно: когда павлины содержатся в неволе, они не так продуктивны. Девочка получилась крепкая. И спустя два месяца она переехала в птичник Императорской фермы», — поделился заведующий кафедрой птицеводства и мелкого животноводства Аграрного университета Борис Павлов, к которому за помощью обратились в Царском Селе. Сейчас птенец живёт вместе со своей мамой и другими родственниками, ест овощи и зерновую смесь и гуляет на свежем воздухе.

