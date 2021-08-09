«Дворы Капеллы» покажут работы Романа Шустрова и его жены и обратятся к будущему

Взаимовлияние искусства и технологий — тема остроактуальная: новостные ленты переполнены сообщениями о NFT-аукционах и голограммах , созданных в соавторстве со стрит-артистами, а одним из главных музейных событий этого лета стала выставка арт-группы Recycle в «Манеже» с элементами дополненной реальности . С 11 августа до 30 сентября на арт-фестивале «Дворы Капеллы» будут говорить о будущем в культуре и подведут итоги двух пандемийных лет, «перетряхнувших» творческую среду.

Из той части выставки, что посвящена технологиям и будущему, стоит обратить внимание на инсталляцию «Дополненная нереальность». Авторы решили исследовать, что может родиться из «случайных взаимосвязей», и в рандомном порядке разместили стеклянные фигурки в раме из металла. Третьим элементом работы стал свет. Фонарики разных цветов встроены в конструкцию и включаются в произвольном порядке, подчиняясь генератору случайных чисел.



Во дворы Капеллы в этом году «слетятся» насекомые, вручную сотканные на станке из полиэтиленовых пакетов. Название работы «Эффект бабочки» призывает зрителя задуматься над тем, как пластик, который многие бездумно отправляют в мусорное ведро каждый день, повлияет на планету в будущем.



В день открытия фестиваля должен пройти круглый стол «Технологии искусства». Среди приглашённых спикеров — председатель комитета по культуре Константин Сухенко, замглавы комтранса Нана Гвичия, гендиректор Капеллы Ольга Хомова. К обсуждению трендов присоединится директор «Манежа» Павел Пригара. Гости могут задать любые вопросы о творчестве и продвижении художникам, узнать, как заводить полезные знакомства в сфере культуры — и сразу же попрактиковать этот навык.

