Снимки новой работы Лампаса тут же распространились по социальным сетям. Судя по кадрам, в темноте, при включенном проекторе, пламя «оживает» и двигается, а днём прохожие могут видеть не цифровые, а нарисованные традиционным способом элементы рисунка. В таком виде надпись будто бы тлеет.

Петербургский художник Покрас Лампас создал аудиовизуальный оберег деревянного зодчества. Работа в виде надписи «Огонь, выйди вон!» на фоне полыхающего пожара появилась на стене одного из законсервированных домов в Нижнем Новгороде. За спасение этого здания борются местные градозащитники.

Как пояснили организаторы фестиваля уличного искусства «Место», ради которого каллиграф приехал в Нижний Новгород, для «оберега» были оцифрованы кадры с пламенем, которое якобы пережили стены старинного дома.



«Каждый арт-проект становится центром обсуждения и публикаций, и создание масштабной художественной инсталляции на фасаде старого деревянного дома существенно снизит шанс поджога — ведь у места появляется намного больше внимания и зрителей, — пояснил задумку Лампас. — Нужно хранить и беречь нашу историю. И уличное искусство — один из актуальных инструментов объединения людей вокруг важных тем», — привели слова артиста в социальных сетях арт-фестиваля.



Покрас Лампас не впервые обращается к помощи современных технологий: в начале 2021 года он продал на криптоаукционе работу «Transition» в виде токена за 28,7 тысячи долларов. Для этого художник сначала нарисовал изображение, а затем оцифровал его и вывел проекцию на Чиркейскую ГЭС, чтобы снова перевести в формат файла.



В Петербурге одна из последних работ каллиграфа в традиционном стиле появилась на асфальте у фонтана в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Рисунок в цветах российского триколора был создан там в минувшем июне.

