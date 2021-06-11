Игрок чемпионата Европы-2020, забивший лучший гол, получит первый в истории мирового футбола NFT-трофей. Как передает корреспондент «Фонтанки» 11 июня, известный художник Покрас Лампас на стенде ПАО «Газпром» в футбольной деревне на Конюшенной площади создал арт-инсталляцию из мячей.
Ее переведут в цифровое произведение искусства в формате NFT-токена. Голограмма трофея появится в штаб-квартире УЕФА.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что у Гостиного двора появилась тематическая зона к Евро-2020. На указателях и щитах нашли недочеты.