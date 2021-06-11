Информационно-тематическая зона к чемпионату Европы по футболу разместилась на Невском проспекте. Как передает 11 июня корреспондент «Фонтанки», на щитах напротив Гостиного двора есть некоторые ошибки.

Так, на стендах, посвященных футболистам, выигрывавшим Евро, каждая строчка зачем-то начинается с большой буквы. На щите возле Садовой улицы, который должен помочь добраться до фан-зоны на Конюшенной площади, указатель направляет то ли вниз, то ли назад. На самом деле направление к «Футбольной деревне» — вперед, под землёй её точно нет. Возможно, стрелка намекает на то, что нужно воспользоваться подземным переходом.



В настоящий момент у Гостиного двора площадку для выступлений и каркас в виде мяча, где, по всей видимости, можно будет сыграть в настольный футбол, пока ограждает забор. Из музыкального сопровождения — дребезжание генератора.



Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»