Информационно-тематическая зона к чемпионату Европы по футболу разместилась на Невском проспекте. Как передает 11 июня корреспондент «Фонтанки», на щитах напротив Гостиного двора есть некоторые ошибки.
Так, на стендах, посвященных футболистам, выигрывавшим Евро, каждая строчка зачем-то начинается с большой буквы. На щите возле Садовой улицы, который должен помочь добраться до фан-зоны на Конюшенной площади, указатель направляет то ли вниз, то ли назад. На самом деле направление к «Футбольной деревне» — вперед, под землёй её точно нет. Возможно, стрелка намекает на то, что нужно воспользоваться подземным переходом.
В настоящий момент у Гостиного двора площадку для выступлений и каркас в виде мяча, где, по всей видимости, можно будет сыграть в настольный футбол, пока ограждает забор. Из музыкального сопровождения — дребезжание генератора.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
В комитете по культуре «Фонтанке» объяснили, что указатели к нему не имеют никакого отношения, а вот тематические объекты были согласованы с УЕФА, и никаких претензий к ним не было. «С музыкой там также все в порядке, площадка отлично функционирует», — добавили там.
Как рассказывала «Фонтанка», культурной составляющей во время матчей чемпионата Европы по футболу в городе занялся образовательно-консультационный центр «Успех». Соответствующий контракт на 13 млн рублей заключил с компанией городской комитет по культуре. Согласно документации, начал он исполняться сегодня, 11 июня, а на реализацию отведен месяц.
Помимо Невского проспекта в числе других мест, где ОКЦ организует площадки с футбольной тематикой, — Московская площадь и Приморский парк Победы.