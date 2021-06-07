Фристайл, чирлидинг и патриотическое флаг-шоу. Смольный нарисовал культурную программу ЕВРО за 13 млн

Комитет по культуре заключил контракт с образовательно-консультационным центром «Успех» на организацию культурной программы во время матчей чемпионата Европы по футболу. Мероприятия пройдут на Невском и у стадиона.



Контракт опубликован 7 июня, его стоимость 13 млн рублей, а срок исполнения — с 11 июня по 11 июля. Названы три площадки: на Московской площади у фонтанного комплекса, на Невском проспекте у Гостиного двора и в Приморском парке победы, опять же у фонтана на центральной площади Батарейной дороги. Среди оборудования упоминаются сцены, светодиодные экраны, шатры, фотозоны, надувной аттракцион «Футбольный дартс», флагштоки, столы для настольного футбола. Предусмотрены интерактивные программы, выступления команд по чирлидингу, барабанное шоу, «флаг-шоу от творческого патриотического коллектива», уличный фристайл с мячом и т. п.