FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +25
73.27р88.75р
ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Центр Петербурга перекрыли ради болельщиков Евро-2020. Конюшенная площадь в осаде

Петербуржцы жалуются на расхождение схемы ограничений рядом с фанзоной с реальностью

Чемпионат по футболу Евро-2020 еще не начался в Петербурге, а в центре города уже ограничено движение, пожаловались петербуржцы 5 июня. Все из-за подготовки зоны для болельщиков на Конюшенной площади.

Фото: Фонтанка.ру
ПоделитьсяПоделиться

«В связи с размещением Зоны болельщиков финального турнира Чемпионата Европы по футболу 2020 года с 00:00 5 июня до 23:00 10 июня движение транспортных средств будет прекращено по четной стороне Большой Конюшенной улицы от Шведского переулка до Конюшенной площади. Будет ограничено путем организации двустороннего движения по четной стороне Большой Конюшенной от Волынского переулка до Шведского переулка», - сообщили ранее в комитете по транспорту.

При этом петербуржцы жалуются на отсутствие знаков при повороте с Невского проспекта и о проблемах с перемещением по каналу Грибоедова в районе Спаса-на-Крови.

ПоделитьсяПоделиться
Схема объезда
Схема объезда
ПоделитьсяПоделиться

Сам турнир приведет к дополнительным ограничениям по всему городу с 10 июня по 3 июля. Полный перечень перекрытий здесь.

Схема объездаСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)
Фото: Фонтанка.ру
Схема объезда
Схема объезда

Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Изначально турнир должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе в Петербурге, но из-за пандемии коронавируса был перенесён на следующее лето. В Петербург перенесли также матчи, которые планировалось сыграть в Дублине, поскольку он не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Alex000
Прекрасно. В центре вообще теперь будет не встать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний