«В связи с размещением Зоны болельщиков финального турнира Чемпионата Европы по футболу 2020 года с 00:00 5 июня до 23:00 10 июня движение транспортных средств будет прекращено по четной стороне Большой Конюшенной улицы от Шведского переулка до Конюшенной площади. Будет ограничено путем организации двустороннего движения по четной стороне Большой Конюшенной от Волынского переулка до Шведского переулка», - сообщили ранее в комитете по транспорту.



При этом петербуржцы жалуются на отсутствие знаков при повороте с Невского проспекта и о проблемах с перемещением по каналу Грибоедова в районе Спаса-на-Крови.