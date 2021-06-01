Евро-2020 частично перекроет улицы Петербурга

Движение частично ограничено:

— с 00:00 10 июня до 24:00 2 июля путем одностороннего движения по Вязовой улице в направлении от Спортивной улицы к Морскому проспекту;

— с 06:00 12 июня 2021 до 03:00 13 июня, с 06:00 до 24:00 14 июня, с 06:00 до 24:00 16 июня, с 06:00 до 24:00 18 июня, с 06:00 21 июня до 03:00 часов 22 июня, с 06:00 до 24:00 часов 23 июня, с 06:00 до 24:00 2 июля путем одностороннего движения по Приморскому проспекту в направлении от Яхтенной улицы к улице Савушкина;

— с 00:00 7 июня до 24:00 23 июня 2021 временно ограничат движение путем сужения проезжей части по Зеленогорскому шоссе, боковой проезд у железнодорожной станции Репино;



— с 06:00 10 июня до 24:00 23 июня и с 00:00 2 июля до 24:00 3 июля путем сужения проезжей части по Лиговскому проспекту (вдоль дома № 30); Вознесенскому проспекту от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта; Итальянской улице (вдоль домов № 5-7); Большой Морской улице (вдоль домов № 37-39); Стремянной улице от Поварского переулка до Дмитровского переулка; Наличной улице (вдоль домов № 103/1); площади Ленина (вдоль Финляндского вокзала); Приморскому проспекту от Яхтенной улицы до улицы Савушкина; Петровскому проспекту от Петровской площади до моста Бетанкура;

— с 06:00 8 июня до 24:00 2 июля путем организации левого поворота с Тучкова моста на набережную Макарова;

— с 00:00 12 июня до 03:00 13 июня, с 00:00 до 24:00 14 июня, с 00:00 до 24:00 часов 16 июня, с 00:00 до 24:00 18 июня, с 00:00 часов 21 июня до 03:00 22 июня, с 00:00 до 24:00 23 июня, с 00:00 до 24:00 2 июля путем зачехления дорожного знака 5.14.2 «Полоса для велосипедистов» по Большому Крестовскому мосту за пересечением Левашовского проспекта, по улице Адмирала Лазарева, Левашовскому проспекту, Большой Зелениной улице; Яхтенному мосту; Морскому проспекту;



— с 00:00 12 июня до 03:00 13 июня, с 00:00 до 24:00 14 июня, с 00:00 до 24:00 часов 16 июня, с 00:00 до 24:00 18 июня, с 00:00 часов 21 июня до 03:00 22 июня, с 00:00 до 24:00 23 июня, с 00:00 до 24:00 2 июля путем установки дорожных знаков 4.1.1 «Движение прямо» по Каменноостровскому проспекту от 2-й Березовой аллеи до Левашовского проспекта в направлении от Ушаковского моста к Большому проспекту П. С., Ждановской улице в направлении от Тучкова моста до Новоладожской улицы; мосту Бетанкура в направлении Петровского острова; Песочной набережной в направлении от Каменноостровского проспекта до набережной Адмирала Лазарева; набережной Макарова в направлении от Адмиральского проезда к мосту Бетанкура;

— с 00:00 12 июня до 03:00 13 июня, с 00:00 до 24:00 14 июня, с 00:00 до 24:00 часов 16 июня, с 00:00 до 24:00 18 июня, с 00:00 часов 21 июня до 03:00 22 июня, с 00:00 до 24:00 23 июня, с 00:00 до 24:00 2 июля путем запрета движения в прямом направлении по улице Профессора Попова по набережной реки Карповки на пересечении с Каменноостровским проспектом при движении от проспекта Медиков к Песочной набережной.



— с 00:00 12 июня до 03:00 13 июня, с 00:00 до 24:00 14 июня, с 00:00 до 24:00 часов 16 июня, с 00:00 до 24:00 18 июня, с 00:00 часов 21 июня до 03:00 22 июня, с 00:00 до 24:00 23 июня, с 00:00 до 24:00 2 июля путем запрета правого и левого поворота с Большого проспекта П.С. на Ждановскую набережную.

Запрещена остановка:

— с 06:00 5 июня до 24:00 23 июня по Зеленогорскому шоссе, у бокового проезда железнодорожной станции Репино;

— с 06:00 8 июня до 24:00 23 июня и с 06:00 1 июля 2021 до 24:00 3 июля по Лиговскому проспекту (вдоль дома № 30); Вознесенскому проспекту от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта; Итальянской улице (вдоль домов № 5-7); Большой Морской улице (вдоль домов № 37-39); Стремянной улице от Поварского переулка до Дмитровского переулка; Наличной улице (вдоль дома № 103/1); вдоль Финляндского вокзала; Приморского проспекта от Яхтенной улицы до улицы Савушкина; Петровского проспекта от Петровской площади до моста Бетанкура;

— с 06:00 10 июня до 24:00 23 июня и с 06:00 1 июля до 24:00 3 июля 2021 по Лиговскому проспекту от Невского проспекта до Лиговского переулка; Большому проспекту Петроградской стороны; Большой Пушкарской улице; переулку Нестерова; переулку Талалихина; улице Смолячкова (нечетная сторона) от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта; Лесному проспекту (четная сторона) от улицы Смолячкова до Гренадерской улицы; Гренадерской улице; набережной реки Карповки от Аптекарской набережной до Чкаловского проспекта; Большому Сампсониевскому проспекту от Гренадерской улицы до улицы Смолячкова; набережной реки Карповки от Ординарной улицы до Большого проспекта П. С.; Чкаловскому проспекту от набережной реки Карповки до Левашовского проспекта; Левашовскому проспекту; Бармалеевой улице от Левашовского проспекта до Малого проспекта П. С.; Большой Зелениной улице (нечетная сторона) от Чкаловского проспекта до Песочной набережной; Петровскому проспекту от дома № 26 до Петровской площади; Чкаловскому проспекту (нечетная сторона) от Пионерской улицы до Большой Зелениной; Пионерской улице (четная сторона) от набережной Адмирала Лазарева до Чкаловского проспекта; Малому проспекту П. С. от Ординарной улицы до Каменноостровского проспекта; Морскому проспекту (нечетная сторона) от Спортивной улицы до Петроградской улицы; Морскому проспекту от Петроградской улицы до проспекта Динамо; Крестовскому проспекту; Рюхиной улице от Кемской улицы до Крестовского проспекта; Спортивной улице от Морского проспекта до Лазаревского моста; Петроградской улице от Морского проспекта до Большого Крестовского моста; Северной дороге от Бодрова переулка до стадиона «Газпром Арена»; Южной дороге от Крестовского проспекта до «Газпром Арены»; Бодрову переулку; Введенской улице от Кронверкского проспекта до Большого проспекта П.С.; Рыбацкой улице от Большого проспекта П. С. до Малого проспекта П. С.; Приморскому проспекту от Яхтенной улицы до улицы Савушкина; Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта; Вязовой улице (четная сторона); в поселке Репино по Луговой улице между Приморским шоссе и Нагорной улицей, а также по Нагорной улице от Луговой улицы до Приморского шоссе; в городе Зеленогорске по Объездной улице от Комсомольской улицы до Красноармейской улицы, Разъезжей улице от Зеленогорского шоссе до Комсомольской улицы, Комсомольской улице от Разъезжей улицы до Соснового переулка; набережной реки Мойки (четная сторона) от переулка Гривцова до Исаакиевской площади.

