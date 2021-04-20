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«Поболеем» у «Юбилейного». В Петербурге появится третья фан-зона Евро-2020

В Петербурге утвердили место для третьей фан-зоны во время Евро-2020

Наблюдательный совет оргкомитета чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) в Петербурге одобрил организацию во время проведения турнира Парка футбола у дворца спорта «Юбилейный» на проспекте Добролюбова. Таким образом, там появится третья в городе фан-зона. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам гендиректора оргкомитета Евро-2020 в России Алексея Сорокина, в нынешних условиях важно то, что фан-зона у «Юбилейного» позволит разгрузить Конюшенную и Дворцовую площади в случае их переполнения.

С 11 июня по 11 июля на Конюшенной площади будет работать Футбольная деревня, где можно будет посмотреть матчи турнира и провести время с семьей и друзьями. А зона публичного просмотра матчей на Дворцовой площади откроется для посетителей 2 июля и будет работать также 3, 6, 7 и 11 июля.

Напомним, что матчи чемпионата Европы по футболу запланированы с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Петербурге должны пройти игры: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.

Ранее «Фонтанка» писала, что Петербургу могут отдать право на проведение ещё нескольких матчей Евро-2020, в случае если власти Бильбао (Испания), Дублина (Ирландия) и Мюнхена (Германия) не предоставят организаторам турнира подтверждения о допуске зрителей на трибуны своих стадионов.

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