Daily Mail: Петербургу могут отдать право на дополнительные матчи Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отдать Санкт-Петербургу право на проведение дополнительных матчей Евро-2020. Речь идёт о трёх играх группового этапа и одной из встреч 1/8 финала.



Как сообщает Daily Mail, судьба матчей в Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия) и Мюнхене (Германия), власти которых пока так и не предоставили подтверждения о допуске зрителей на трибуны, решится в понедельник, 19 апреля. В частности, в этот день лишиться статуса города — хозяина чемпионата Европы по футболу может Бильбао. В этом случае, как утверждает издание, запланированные там матчи могут быть переданы Петербургу.

