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Daily Mail: Петербургу могут отдать право на дополнительные матчи Евро-2020

В Петербурге могут пройти ещё четыре игры Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отдать Санкт-Петербургу право на проведение дополнительных матчей Евро-2020. Речь идёт о трёх играх группового этапа и одной из встреч 1/8 финала.

Как сообщает Daily Mail, судьба матчей в Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия) и Мюнхене (Германия), власти которых пока так и не предоставили подтверждения о допуске зрителей на трибуны, решится в понедельник, 19 апреля. В частности, в этот день лишиться статуса города — хозяина чемпионата Европы по футболу может Бильбао. В этом случае, как утверждает издание, запланированные там матчи могут быть переданы Петербургу.

Напомним, что Евро-2020 состоится в нескольких городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Северной столице запланировано проведение трёх матчей группового этапа, в том числе два — с участием сборной России, и один четвертьфинал турнира.

Ранее «Фонтанка» писала, что оргкомитет Евро-2020 в Петербурге подтвердил 50-процентную квоту на заполняемость трибун «Газпром Арены». Впрочем, все ещё может измениться.

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Комментарии (1)

Жора__
Мы ради такого счастья можем и парад провести, либо концерт в Лужниках! Правда, потом, цифры заболеваемости и смертности скакнут, но это же ерунда, по сравнению с «престижем»!
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