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«Газпром Арену» на матчах Евро-2020 заполнят наполовину

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил, что трибуны «Газпром Арены» во время турнира заполнят на 50% от её общей вместимости

Матчи чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге теперь уже точно пройдут со зрителями. По словам генерального директора оргкомитета Евро-2020 Алексея Сорокина, трибуны «Газпром Арены» смогут быть заполнены болельщиками на 50% от её общей вместимости.

При этом, как сообщает 31 марта со ссылкой на заявление Алексея Сорокина РИА Новости, данную цифру ещё можно будет скорректировать в сторону увеличения.

«УЕФА предоставляет такую возможность — до 28 апреля каждый город может произвести увеличение количества допускаемых зрителей. Соответственно, до 28-го числа каждый город должен сообщить вместимость зон публичного просмотра. Это касается и Санкт-Петербурга. Я считаю, что на сегодняшний день это хорошее развитие событий. Конечно, ситуация в каждом городе разная. Но с учётом того, что происходило последний год, 50 процентов — это хороший результат», — сказал Сорокин.

Чемпионат Европы в 2021 году пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы. Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (12, 16 и 21 июня) и четвертьфинал (2 июля).

О том, что известно о чемпионате Евро-2020 к марту и состоится ли турнир в Петербурге вообще, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

264979641
Теперь ещё по интуристу понять - впустят ли, нет? Некоторым гостишкам-кафешкам было бы любопытно.
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