«Газпром Арену» на матчах Евро-2020 заполнят наполовину

При этом, как сообщает 31 марта со ссылкой на заявление Алексея Сорокина РИА Новости, данную цифру ещё можно будет скорректировать в сторону увеличения.



«УЕФА предоставляет такую возможность — до 28 апреля каждый город может произвести увеличение количества допускаемых зрителей. Соответственно, до 28-го числа каждый город должен сообщить вместимость зон публичного просмотра. Это касается и Санкт-Петербурга. Я считаю, что на сегодняшний день это хорошее развитие событий. Конечно, ситуация в каждом городе разная. Но с учётом того, что происходило последний год, 50 процентов — это хороший результат», — сказал Сорокин.



Чемпионат Европы в 2021 году пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы. Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (12, 16 и 21 июня) и четвертьфинал (2 июля).



О том, что известно о чемпионате Евро-2020 к марту и состоится ли турнир в Петербурге вообще, читайте в материале «Фонтанки».

