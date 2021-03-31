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УЕФА снял ограничения по числу зрителей на матчах под своей эгидой

УЕФА разрешил местным властям самим устанавливать квоты на максимальную посещаемость матчей

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил ограничение в 30 процентов от заполняемости трибун на своих турнирах. Как сообщили на официальном сайте организации 31 марта, теперь местные власти сами могут устанавливать квоту.

«Исполком счел, что такое ограничение больше не требуется. Поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях УЕФА значительно разнится, решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно надлежащие органы местной и/или государственной власти», — заявили в УЕФА.

В то же время запрет на посещение болельщиками гостевых матчей сохраняется.

Ранее оргкомитет Евро-2020 в Петербурге подтвердил 50-процентную квоту на заполняемость трибун «Газпром Арены». Впрочем, все еще может измениться.

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