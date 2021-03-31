УЕФА снял ограничения по числу зрителей на матчах под своей эгидой

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил ограничение в 30 процентов от заполняемости трибун на своих турнирах. Как сообщили на официальном сайте организации 31 марта, теперь местные власти сами могут устанавливать квоту.



«Исполком счел, что такое ограничение больше не требуется. Поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях УЕФА значительно разнится, решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно надлежащие органы местной и/или государственной власти», — заявили в УЕФА.