Художник Покрас Лампас нарисовал кольцо-триколор вокруг фонтана в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Каллиграфия появилась 16 июня — в день, когда на «Газпром Арене» играли команды России и Финляндии.



Рисунок ничем не огорожен: по нему можно ходить, делать снимки. Этим сразу же и занялись горожане. Некоторые и вовсе использовали яркие бело-сине-красные полосы в качестве велосипедной дорожки.