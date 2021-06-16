Художник Покрас Лампас нарисовал кольцо-триколор вокруг фонтана в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Каллиграфия появилась 16 июня — в день, когда на «Газпром Арене» играли команды России и Финляндии.
Рисунок ничем не огорожен: по нему можно ходить, делать снимки. Этим сразу же и занялись горожане. Некоторые и вовсе использовали яркие бело-сине-красные полосы в качестве велосипедной дорожки.
Наша сборная обыграла финнов со счётом 1:0. Единственный гол на 45-й минуте встречи забил Алексей Миранчук.
Триколор — не первая работа Покраса Лампаса в Петербурге в дни Евро-2020: в поп-ап галерее на Невском художник решил изобразить слово «единство» на языках всех участников соревнований. Мастер стал автором первой в истории цифровой награды для футболистов: 11 июня на Конюшенной площади он создал арт-инсталляцию из мячей.
автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»