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Покрас Лампас окольцевал фонтан у стадиона

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Художник Покрас Лампас нарисовал кольцо-триколор вокруг фонтана в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Каллиграфия появилась 16 июня — в день, когда на «Газпром Арене» играли команды России и Финляндии.

Рисунок ничем не огорожен: по нему можно ходить, делать снимки. Этим сразу же и занялись горожане. Некоторые и вовсе использовали яркие бело-сине-красные полосы в качестве велосипедной дорожки.

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Наша сборная обыграла финнов со счётом 1:0. Единственный гол на 45-й минуте встречи забил Алексей Миранчук.

Триколор — не первая работа Покраса Лампаса в Петербурге в дни Евро-2020: в поп-ап галерее на Невском художник решил изобразить слово «единство» на языках всех участников соревнований. Мастер стал автором первой в истории цифровой награды для футболистов: 11 июня на Конюшенной площади он создал арт-инсталляцию из мячей.

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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