В Петербурге Россия обыграла Финляндию на Евро-2020 и сохранила шансы на плей-офф

Единственный гол забил на 45-й минуте встречи Алексей Миранчук. При этом отечественная команда, судя по всему, осталась без одного из основных защитников — Марио Фернандеса, которого госпитализировали прямо во время игры.
ПО-БЕ-ДА! Первые 3 очка на ЕВРО-2020 ✅— Сборная России (@TeamRussia) June 16, 2021
Решающий матч с Данией – 21-го июня 🔥🔜
Тем не менее эта победа очень важна для сборной России. Подопечные Станислава Черчесова набрали первые три очка и продолжают борьбу за выход в плей-офф. Следующий матч россияне проведут против сборной Дании 21 июня в Копенгагене.
Черчесов 🤝 Миранчук— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 16, 2021
🇫🇮🆚🇷🇺#ЕВРО2020 pic.twitter.com/fe2w2KhMJg
Подробности матча Россия — Финляндия читайте в нашей онлайн-трансляции.