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В Петербурге Россия обыграла Финляндию на Евро-2020 и сохранила шансы на плей-офф

Победой сборной России по футболу завершился матч 2-го тура чемпионата Европы против Финляндии, который прошел в Петербурге 16 июня. Россияне выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол забил на 45-й минуте встречи Алексей Миранчук. При этом отечественная команда, судя по всему, осталась без одного из основных защитников — Марио Фернандеса, которого госпитализировали прямо во время игры.

Тем не менее эта победа очень важна для сборной России. Подопечные Станислава Черчесова набрали первые три очка и продолжают борьбу за выход в плей-офф. Следующий матч россияне проведут против сборной Дании 21 июня в Копенгагене.

Подробности матча Россия — Финляндия читайте в нашей онлайн-трансляции.

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Комментарии (2)

263898651
Не честная «победа», и здесь купили?..
sektor7
С победой!!!
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