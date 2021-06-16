Самый важный матч: Черчесов решил заменить вратаря

В среду сборная России проводит самый важный матч — без победы над финнами шансы на выход в плей-офф
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Автор: Сеть городских порталов
Фото со стадиона, где уже разминаются команды.
В фан-зоне в Санкт-Петербурге уже более 3100 человек!
Один важный факт, который много скажет о мотивации наших соперников. Дело в том, что до этого Евро финны никогда не выходили в финальную часть чемпионатов мира или Европы. И если они сегодня наберут хотя бы одно очко, то гарантируют себе попадание в плей-офф.
До матча осталось чуть больше получаса.
Очереди за пивом пока длиннее, чем у входов на стадион.
На входе на арену очередей практически нет. Кстати, с рук билеты продают по номиналу.
Колонна, в которой было примерно человек 50 закончила свой поход до стадиона. В финале прозвучала Катюша и «Россия, Россия».
Разогрев перед матчем. Обязательно включите звук!
Болельщики приехали из разных регионов России.
Интересно, а в такой маске можно?
У стадиона весело! Болельщики танцуют и водят хороводы.
Читатель Сергей сообщает, что болельщики постепенно заходят на арену.
— По ощущениям — народу меньше, чем перед матчем с Бельгией, — отметил он.
Пиво можно, а закусывать его нельзя. Таковы новые правила, которые ввел губернатор Беглов. Так коронавирус проще побороть.
Станислав Черчесов неожиданно решил заменить вратаря — вместо Шунина на поле выйдет Сафонов! Плюс к тому в старте Дивеев, который заменил Семенова. С первых минут на поле и Алексей Миранчук.
Настало время важных опросов.
Сборная России сегодня...
В фан-зоне пока тихо, но зато есть специально обученные люди, которые раздают маски. Очевидно, что сегодня за соблюдением правил будут следить куда тщательнее, чем во время матча с Бельгией.
Часть финнов ушла от «Альпенхауса» к стадиону мимо зенитовской стены.
Несколько ярких фотографий футбольных болельщиков.
Кстати, глава МИД Финляндии заявил корреспонденту «Фонтанки», что предсказать результаты этой встречи сложнее, чем ситуацию по коронавирусу.
— Этот вопрос [про результат мачта Россия — Финляндия] сложнее, чем [вопрос про] коронавирус. <...> Я надеюсь на лучшее для финской команды сегодня. Это мечта многих поколений, — сказал Пекка Хаависто. По словам министра, у него очень напряженный график, но он постарается выкроить время на просмотр матча.
Консульство Финляндии уже готово к игре, там пожелали удачи обеим командам.
Комментатор Фёдор Погорелов:
— Я говорил с пятеркой ребят в общей сложности, которые вчера вечером приехали. Никто не хочет говорить на публику: они боятся осуждения — приехали во вспышку ковида и могут привезти ее обратно. А у них типа победа.
В Хельсинки вокзал украсили формой сборной Финляндии.
Социальная дистаниция? Не, не слышали! Болельщики сборных России и Финляндии обнимаются и поют песни в ожидании матча.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Финские болельщики уже разогрелись перед матчем.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Журналисты «Фонтанки» накануне прогулялись по Питеру в поисках футбольной атмосферы:
— В целом и не скажешь, что в городе происходит что-то особенное. Ни на футбольный праздник, ни на обострение пандемии это не похоже. Люди прогуливаются по улицам парочками и целыми компаниями, по Фонтанке ползут экскурсионные теплоходики, полные пассажиров, на набережной гуляет свадьба, по выделенной для двухколесных полосе наперегонки несутся электросамокаты и велосипеды.
В Питере сегодня классная солнечная погода. Болельщики стекаются к стадиону, скоро начнется футбольный праздник.
Кот Ахилл (живет в «Эрмитаже») предсказал победу России в матче со сборной Финляндии. Ранее он верно предсказал исходы матчей Турция — Италия и Бельгия — Россия.
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборной России поставлена задача выхода из группы.
— Команда намерена добиться выхода из группы, — сказал он.
Планируется, что в Петербург приедут около трех тысяч финских болельщиков.
Первые болельщики начали подтягиваться к стадиону за три часа до начала матча.
Александр Головин пробежал больше всех из участников Евро —
Пятерка лучших по пробегу футболистов после
1. Александр Головин (Россия / «Монако») — 12,4 км.
2. Адам Надь (Венгрия / «Бристоль Сити») — 12 км.
3–4. Владимир Дарида (Чехия / «Герта») — 11,9 км.
3–4. Леандер Дендонкер (Бельгия / «Вулверхэмптон») — 11,9 км.
5. Магомед Оздоев (Россия / «Зенит») — 11,8 км.
На этой игре у нашей сборной мощная поддержка. Вы только посмотрите!
Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Сборные России (СССР) и Финляндии играли друг с другом
Здравствуйте, дорогие друзья!
Еще до начала Евро было очевидно, что шансы на положительный исход в матче с бельгийцами минимальны. Конечно, хотелось, чтобы поражение было не таким унизительным, а наши футболисты хоть что-то показали в атаке. Но как уж получилось.
Ситуацию в группе существенно запутала неожиданная победа финнов в поединке с датчанами. Напомним, что в плей-офф выходят команды, занявшие в группе первое и второе места, а также четыре из шести команд с третьего места.