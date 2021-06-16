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Самый важный матч: Черчесов решил заменить вратаря

Игра с финской сборной пройдет в Санкт-Петербурге

В среду сборная России проводит самый важный матч — без победы над финнами шансы на выход в плей-офф Евро-2020 станут минимальными. Игра проходит в Санкт-Петербурге.

Если вы находитесь на арене, сделали фото или видео, то присылайте его в любой из мессенджеров по номеру: +7 919 370-70-70.

Мы следим за событиями в режиме онлайн-трансляции.

Автор: Сеть городских порталов

Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Фото со стадиона, где уже разминаются команды.

Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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В фан-зоне в Санкт-Петербурге уже более 3100 человек!

Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Один важный факт, который много скажет о мотивации наших соперников. Дело в том, что до этого Евро финны никогда не выходили в финальную часть чемпионатов мира или Европы. И если они сегодня наберут хотя бы одно очко, то гарантируют себе попадание в плей-офф.

Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

До матча осталось чуть больше получаса.

Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Очереди за пивом пока длиннее, чем у входов на стадион.

Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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На входе на арену очередей практически нет. Кстати, с рук билеты продают по номиналу.

Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Колонна, в которой было примерно человек 50 закончила свой поход до стадиона. В финале прозвучала Катюша и «Россия, Россия».

Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Разогрев перед матчем. Обязательно включите звук!

Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Болельщики приехали из разных регионов России.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Интересно, а в такой маске можно?

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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У стадиона весело! Болельщики танцуют и водят хороводы.

Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Читатель Сергей сообщает, что болельщики постепенно заходят на арену.

— По ощущениям — народу меньше, чем перед матчем с Бельгией, — отметил он.

Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Пиво можно, а закусывать его нельзя. Таковы новые правила, которые ввел губернатор Беглов. Так коронавирус проще побороть.

Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Станислав Черчесов неожиданно решил заменить вратаря — вместо Шунина на поле выйдет Сафонов! Плюс к тому в старте Дивеев, который заменил Семенова. С первых минут на поле и Алексей Миранчук.

Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Настало время важных опросов.

Сборная России сегодня...

Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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В фан-зоне пока тихо, но зато есть специально обученные люди, которые раздают маски. Очевидно, что сегодня за соблюдением правил будут следить куда тщательнее, чем во время матча с Бельгией.

Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Часть финнов ушла от «Альпенхауса» к стадиону мимо зенитовской стены.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Несколько ярких фотографий футбольных болельщиков.

Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Кстати, глава МИД Финляндии заявил корреспонденту «Фонтанки», что предсказать результаты этой встречи сложнее, чем ситуацию по коронавирусу.

— Этот вопрос [про результат мачта Россия — Финляндия] сложнее, чем [вопрос про] коронавирус. <...> Я надеюсь на лучшее для финской команды сегодня. Это мечта многих поколений, — сказал Пекка Хаависто. По словам министра, у него очень напряженный график, но он постарается выкроить время на просмотр матча.

Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Консульство Финляндии уже готово к игре, там пожелали удачи обеим командам.

Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Комментатор Фёдор Погорелов:

— Я говорил с пятеркой ребят в общей сложности, которые вчера вечером приехали. Никто не хочет говорить на публику: они боятся осуждения — приехали во вспышку ковида и могут привезти ее обратно. А у них типа победа.

Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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В Хельсинки вокзал украсили формой сборной Финляндии.

Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Социальная дистаниция? Не, не слышали! Болельщики сборных России и Финляндии обнимаются и поют песни в ожидании матча.

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Финские болельщики уже разогрелись перед матчем.

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Журналисты «Фонтанки» накануне прогулялись по Питеру в поисках футбольной атмосферы:

— В целом и не скажешь, что в городе происходит что-то особенное. Ни на футбольный праздник, ни на обострение пандемии это не похоже. Люди прогуливаются по улицам парочками и целыми компаниями, по Фонтанке ползут экскурсионные теплоходики, полные пассажиров, на набережной гуляет свадьба, по выделенной для двухколесных полосе наперегонки несутся электросамокаты и велосипеды.

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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В Питере сегодня классная солнечная погода. Болельщики стекаются к стадиону, скоро начнется футбольный праздник.

Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Кот Ахилл (живет в «Эрмитаже») предсказал победу России в матче со сборной Финляндии. Ранее он верно предсказал исходы матчей Турция — Италия и Бельгия — Россия.

Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборной России поставлена задача выхода из группы.

— Команда намерена добиться выхода из группы, — сказал он.

Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Планируется, что в Петербург приедут около трех тысяч финских болельщиков.

Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Первые болельщики начали подтягиваться к стадиону за три часа до начала матча.

Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Александр Головин пробежал больше всех из участников Евро — 12,4 км в матче с Бельгией.

Пятерка лучших по пробегу футболистов после 1-го тура Евро выглядит так:

1. Александр Головин (Россия / «Монако») — 12,4 км.

2. Адам Надь (Венгрия / «Бристоль Сити») — 12 км.

3–4. Владимир Дарида (Чехия / «Герта») — 11,9 км.

3–4. Леандер Дендонкер (Бельгия / «Вулверхэмптон») — 11,9 км.

5. Магомед Оздоев (Россия / «Зенит») — 11,8 км.

Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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На этой игре у нашей сборной мощная поддержка. Вы только посмотрите!

Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Сборные России (СССР) и Финляндии играли друг с другом 18 раз. И только один раз наша команда проиграла — на Олимпиаде в Стокгольме в 1912 году со счетом 1:2. При этом в 12 поединках россияне одержали победу. В последний раз Россия и Финляндия играли в июне 2009 года в матче отборочного турнира ЧМ-2010 — поединок в Хельсинки завершился со счетом 0:3.

Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Здравствуйте, дорогие друзья!

Еще до начала Евро было очевидно, что шансы на положительный исход в матче с бельгийцами минимальны. Конечно, хотелось, чтобы поражение было не таким унизительным, а наши футболисты хоть что-то показали в атаке. Но как уж получилось.

Ситуацию в группе существенно запутала неожиданная победа финнов в поединке с датчанами. Напомним, что в плей-офф выходят команды, занявшие в группе первое и второе места, а также четыре из шести команд с третьего места.

Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Артем Кузьмин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники.&nbsp;
С чемпионата мира 2018 года российские болельщики носят кокошники. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: читатель E1.RU Сергей
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру» 
Фото: Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Вадим Шклёда / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (10)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Но вот, поглядите, какая-то птица
Всё ближе и ближе по воздуху мчится.
На птице, глядите, сидит Айболит
И шляпою машет и громко кричит:
«Да здравствует милая Африка!» (с)
Павел Михайлов
Наш футбол-ДНО. Как и сборная с Черкесовым. Еще финам проиграйте, которые играют футбол не на много лучше, чем сборная Нигерии катается на лыжах.
***_555
Сборная Финляндии по футболу - это как сборная Бразилии по хоккею.
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