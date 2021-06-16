Самый важный матч: Черчесов решил заменить вратаря

В среду сборная России проводит самый важный матч — без победы над финнами шансы на выход в плей-офф Евро-2020 станут минимальными. Игра проходит в Санкт-Петербурге.

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